Бритни Спирс помолвлена с 27-летним Сэмом Асгари – СМИ

Американская певица, которая с 2008 года находится под опекой отца и борется за право самостоятельно контролировать свою жизнь, не имеет права выходить замуж без его разрешения

Бритни Спирс заметили с помолвочным кольцом / Фото: Скриншот из Daily Mail, instagram.com/samasghari

Певица Бритни Спирс, которая призналась, что ее накачивали литием и запрещали беременеть, была замечена с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Звезду сфотографировали в Лос-Анджелесе в компании ее бойфренда, 27-летнего тренера Сэма Асгари.

Как сообщает Fox News, Бритни Спирс и Сэма Асгари сфотографировали, когда они заезжали за чашкой кофе.

Бритни Спирс заметили с помолвочным кольцом / Фото: Скриншот из YouTube

Бритни и Сэм сидели в машине и мило общались, когда их засняли папарацци.

Бритни Спирс / Фото: Скриншот из Daily Mail

Когда Бритни потянулась за кофе к баристе, то на ее безымянном пальце красовалось кольцо.

Бритни Спирс надела помолвочное кольцо / Фото: Скриншот из Daily Mail

Еще в прошлом месяце Спирс говорила о своем желании выйти замуж и завести детей, но, по ее словам, опека отца запрещает ей это делать.

Я просто хочу вернуть свою жизнь. Все, что я хочу – это владеть моими деньгами и чтобы мой парень мог водить меня на своей машине. Я хочу подать в суд на мою семью, – заявила Бритни Спирс во время показаний в суде 23 июня.

Кстати, еще в 2017 году Бритни Спирс планировала купить себе сама помолвочное кольцо.

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