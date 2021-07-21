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Бритни Спирс помолвлена с 27-летним Сэмом Асгари – СМИ

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
21 июля, 11:06
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Американская певица, которая с 2008 года находится под опекой отца и борется за право самостоятельно контролировать свою жизнь, не имеет права выходить замуж без его разрешения
Бритни Спирс заметили с помолвочным кольцом
Бритни Спирс заметили с помолвочным кольцом / Фото: Скриншот из Daily Mail, instagram.com/samasghari

Певица Бритни Спирс, которая призналась, что ее накачивали литием и запрещали беременеть, была замечена с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Звезду сфотографировали в Лос-Анджелесе в компании ее бойфренда, 27-летнего тренера Сэма Асгари.

Как сообщает Fox News, Бритни Спирс и Сэма Асгари сфотографировали, когда они заезжали за чашкой кофе.

Бритни Спирс заметили с помолвочным кольцом
Бритни Спирс заметили с помолвочным кольцом / Фото: Скриншот из YouTube

Бритни и Сэм сидели в машине и мило общались, когда их засняли папарацци.

Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: Скриншот из Daily Mail

Когда Бритни потянулась за кофе к баристе, то на ее безымянном пальце красовалось кольцо.

Бритни Спирс надела помолвочное кольцо
Бритни Спирс надела помолвочное кольцо / Фото: Скриншот из Daily Mail

Еще в прошлом месяце Спирс говорила о своем желании выйти замуж и завести детей, но, по ее словам, опека отца запрещает ей это делать.

Я просто хочу вернуть свою жизнь. Все, что я хочу – это владеть моими деньгами и чтобы мой парень мог водить меня на своей машине. Я хочу подать в суд на мою семью, – заявила Бритни Спирс во время показаний в суде 23 июня.

Кстати, еще в 2017 году Бритни Спирс планировала купить себе сама помолвочное кольцо.

В видеосюжете ниже узнайте, почему ранее арестовали экс-супруга Бритни Спирс:

Ранее Бритни Спирс в откровенном видео с танцами оставила послание сестре и назвала ее "подлой зад**цей".

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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На юбилее у отца я всем официально сказала, что не хочу детей. Это все было достойно принято моими родителями. Хоть они уже и в почтенном возрасте, но с современным типом мышления. Через неделю я получила тест с двумя полосками.

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