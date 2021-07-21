Бритни Спирс помолвлена с 27-летним Сэмом Асгари – СМИ

Певица Бритни Спирс, которая призналась, что ее накачивали литием и запрещали беременеть, была замечена с помолвочным кольцом на безымянном пальце. Звезду сфотографировали в Лос-Анджелесе в компании ее бойфренда, 27-летнего тренера Сэма Асгари.
Как сообщает Fox News, Бритни Спирс и Сэма Асгари сфотографировали, когда они заезжали за чашкой кофе.
Бритни и Сэм сидели в машине и мило общались, когда их засняли папарацци.
Когда Бритни потянулась за кофе к баристе, то на ее безымянном пальце красовалось кольцо.
Еще в прошлом месяце Спирс говорила о своем желании выйти замуж и завести детей, но, по ее словам, опека отца запрещает ей это делать.
Я просто хочу вернуть свою жизнь. Все, что я хочу – это владеть моими деньгами и чтобы мой парень мог водить меня на своей машине. Я хочу подать в суд на мою семью, – заявила Бритни Спирс во время показаний в суде 23 июня.
Кстати, еще в 2017 году Бритни Спирс планировала купить себе сама помолвочное кольцо.
В видеосюжете ниже узнайте, почему ранее арестовали экс-супруга Бритни Спирс:
Ранее Бритни Спирс в откровенном видео с танцами оставила послание сестре и назвала ее "подлой зад**цей".