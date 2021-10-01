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Бритни Спирс позировала обнаженной в Instagram после разрыва с отцом-опекуном (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
1 октября, 10:02
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Бритни Спирс опубликовала откровенные фото после новости, что суд решил освободить ее от опеки
/ Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс празднует первые дни своей свободы! Певица решила сделать это оригинально. Артистка устроила откровенную фотосессию и опубликовав в Instagram свои обнаженные снимки

Игра в Тихом океане никому не повредит!!!! Псссс фото не отредактированы… ванна кривая!!! – подписала снимки певица.

Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: instagram.com/britneyspears

Фанаты оценили такой контент певицы, однако есть и те, кто все-таки переживают за Бритни Спирс.

Что произошло с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

Бритни Спирс избавилась от опеки отца
Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

Ранее стало известно, что у Джейми Спирса был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни. Слежка в США карается законом, так что Джейми Спирс может попасть в тюрьму

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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