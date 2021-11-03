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Бритни Спирс пришлось отложить свадьбу из-за суда

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 09:58
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Популярная американская певица встречается с фитнес-инструктором Сэмом Асгари пять лет. В сентябре бойфренд Бритни сделал ей предложение
Бритни Спирс и Сэм Асгари отложили свадьбу
Бритни Спирс и Сэм Асгари отложили свадьбу / Фото: instagram.com/britneyspears

По слухам, пара скоро планировала провести церемонию бракосочетания на Гавайях. В списке приглашенных на торжество гостей были Мадонна, Шер, Майли Сайрус, Пэрис Хилтон. Но торжество пришлось отложить, пока в деле об опеке не будет поставлена точка. Об этом пишет TMZ.

Также сообщается, что еще должна проясниться ситуация с финансами певицы. Недавно появлялась информация, что Сэм и Бритни планирует купить общий дом, но и от этой идей пока пришлось отказаться.

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Бритни Спирс с Сэмом Асгари
Бритни Спирс с Сэмом Асгари / Фото: AFP

Бритни Спирс и фитнес-инструктор Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party, после чего начали встречаться. Бойфренд певицы поддерживает ее во время судебных разбирательств с ее отцом.

Что произошло с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

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Бритни Спирс избавилась от опеки отца
Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

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Ранее стало известно, что у Джейми Спирса был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни. Слежка в США карается законом, так что Джейми Спирс может попасть в тюрьму

В сентябре стало известно, что суд в Лос-Анджелесе отстранил отца артистки от опекунства над ней. Борьба за полную свободу продолжается. Слушание о вопросе полного прекращения опекунства состоится 12 ноября. Бритни придется встретиться с отцом на заседании. Обе стороны еще должны дать показания.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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