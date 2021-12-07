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Бритни Спирс с размахом отметила 40-летие в Мексике с бойфрендом и друзьями (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
7 декабря, 13:49
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На днях у поп-дивы был день рождения. Певица впервые за 13 лет отметила этот праздник так, как она сама хотела. Ведь известно, что звезда освободилась от опеки отца
2 декабря Бритни Спирс исполнилось 40 лет.
2 декабря Бритни Спирс исполнилось 40 лет. / Фото: Getty Images, Instagram

Известно, что 2 декабря Бритни Спирс праздновала юбилей. По этому случаю артистка отправилась в путешествие за пределы США. Вместе со знаменитостью был ее жених Сэм Асгари.

Отметим, что это первый за последние 13 лет день рождения, который Бритни могла наконец свободно отпраздновать, как она пожелает. Ведь недавно певица освободилась от опеки своего отца Джейми.

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Ранее исполнительница поделилась поклонниками фотографий с бойфрендом на борту частного самолета. Однако ни слова не сказала, куда же они отправляются.

Бритни Спирс и Сэм Асгар страстно целуются.
Бритни Спирс и Сэм Асгар страстно целуются.

И вот настал тот день, когда Спирс решила признаться, куда повез ее любимый и как прошел день рождения.

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Так, знаменитость устроила роскошную вечеринку в честь 40-летия. Она вместе с Сэмом и близкими друзьями полетели в солнечную Мексику!

Мексика была великолепна, – подписала видео Бритни.

Певица показала в Сети именинный торт со своими инициалами, разрезанный еще в самолете. Судя по видео, шампанское для гостей прямо-таки лилось рекой, хотя сама Спирс не употребляла алкогольные напитки. Более того, жених устроил для любимой фейерверк.

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Кроме того, звезда очаровала красотой местных пейзажей.

Что было с Бритни Спирс?

Напомним, 13 лет звезда находилась под опекой своего отца и его помощников. Артистка не могла самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться финансами, имуществом и выступать на сцене. Известно, что она долго дистанционно выступала в суде и просила "вернуть ей нормальную жизнь".

В своем иске Спирс умоляла судью прекратить опекунство, назвав его "оскорбительным", и рассказала, что в течение многих лет ее заставляли пить противозачаточные таблетки и принимать лекарства против ее воли.

Теперь же любимица миллионов наконец-то свободна. Она встречается с фитнес-инструктором Сэмом Асгари, который ей уже сделал ей предложение, также у нее есть два красавца сыновья.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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