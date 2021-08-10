Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Секс-скандал в Лондоне

Состояние МакSим

Соколова о Талашко

Скандал с Собчак

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Бритни Спирс снова проиграла "отцу-тирану" в суде. Джейми продолжает пользоваться ее деньгами

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
10 августа, 18:40
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
39-летняя поп-певица с 2008 года находится под полным контролем своего отца. Звезда не может распоряжаться своими же деньгами и даже заводить детей без разрешения отца
Бритни Спирс проиграла в суде отцу
Бритни Спирс проиграла в суде отцу / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Буквально на днях американская певица Бритни Спирс порадовала хорошими новостями поклонников и впервые в жизни получила iPad. Однако за этим последовали и грустные новости: суд отказался лишить ее отца права распоряжаться ее имуществом.

Реклама

Как сообщает NBC, верховная судья Лос-Анджелеса отклонила ходатайство адвоката Мэтью Розенгарта о продлении слушания с целью отстранения Джейми Спирса от должности финансового опекуна. Это значит, что как минимум до следующего заседания по этому вопросу – 29 сентября – отец Бритни Спирс остается единственным распорядителем ее собственности. В данном случае, имеется в виду особняк певицы, который она хотела себе вернуть.

В заявлении адвоката Бритни Спирс говорится, что отстранение Джейми Спирса с должности финансового опекуна имеет важное значение. Не исключено, что отец Бритни просто использует ею заработанные деньги. Однако суд не нашел в действиях отца Бритни ничего, что бы могло ей вредить физически или психологически.

Отец Бритни Спирс, Джейми Спирс продолжает быть ее опекуном
Отец Бритни Спирс, Джейми Спирс продолжает быть ее опекуном / Фото: Getty Images

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

Реклама

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и "грабит" ее, прикрываясь заботой.

Детальнее о жизни Бритни Спирс и борьбе за свободу – узнайте в этом видео:

Узнайте другие новости на тему:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Грета Тунберг на обложке Vogue
Все обсуждают
Новая песня Лободы звучит как Грустный дэнс Artik & Asti
Быть в курсе
Цитата дня

Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
Что еще сказала Соколова
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять