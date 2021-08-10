Бритни Спирс снова проиграла "отцу-тирану" в суде. Джейми продолжает пользоваться ее деньгами

39-летняя поп-певица с 2008 года находится под полным контролем своего отца. Звезда не может распоряжаться своими же деньгами и даже заводить детей без разрешения отца

Бритни Спирс проиграла в суде отцу / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Буквально на днях американская певица Бритни Спирс порадовала хорошими новостями поклонников и впервые в жизни получила iPad. Однако за этим последовали и грустные новости: суд отказался лишить ее отца права распоряжаться ее имуществом.

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Как сообщает NBC, верховная судья Лос-Анджелеса отклонила ходатайство адвоката Мэтью Розенгарта о продлении слушания с целью отстранения Джейми Спирса от должности финансового опекуна. Это значит, что как минимум до следующего заседания по этому вопросу – 29 сентября – отец Бритни Спирс остается единственным распорядителем ее собственности. В данном случае, имеется в виду особняк певицы, который она хотела себе вернуть.

В заявлении адвоката Бритни Спирс говорится, что отстранение Джейми Спирса с должности финансового опекуна имеет важное значение. Не исключено, что отец Бритни просто использует ею заработанные деньги. Однако суд не нашел в действиях отца Бритни ничего, что бы могло ей вредить физически или психологически.

Отец Бритни Спирс, Джейми Спирс продолжает быть ее опекуном / Фото: Getty Images

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

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В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и "грабит" ее, прикрываясь заботой.

Детальнее о жизни Бритни Спирс и борьбе за свободу – узнайте в этом видео:

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