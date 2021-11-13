Бритни Спирс – свободна! Суд полностью освободил ее от опеки отца спустя 13 лет

Всемирно известная певица наконец-то добилась отмены опеки над ней. Теперь, впервые почти за 14 лет, поп-звезда может свободно принимать любые решения, связанные с ее жизнью

Бритни Спирс окончательно освободили от опеки отца / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Решение об отмене опекунства приняла американская судья Бренда Пенни, которая рассматривала дело об опеке над певицей.

С сегодняшнего дня опека над лицом и имуществом Бритни Джин Спирс прекращается, – заявила она.

Поклонники артистки радостно восприняли ее освобождение. Они находились возле здания суда и устроили там настоящий праздник.

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Фанаты Бритни Спирс радуются ее свободе у здания суда Стэнли Моск в Лос-Анджелесе / Фото: Getty Images

Сегодня пришло время положить конец опекунству, – сказал адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт.

Сама исполнительница не присутствовала в суде, но написала в Instagram:

Я так люблю своих фанатов, это безумие! Думаю, я буду плакать до конца дня! Самый лучший день, – заявила певица.

Что было с Бритни Спирс?

Вот уже 13 лет Бритни Спирс находилась под опекой своего отца и его помощников. Артистка не могла самостоятельно принимать важные решения в своей жизни, распоряжаться своими финансами, имуществом и выступать на сцене. Она длительное время дистанционно выступала в суде и просила "вернуть ей нормальную жизнь".

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Условия опекунства над Бритни держались в тайне – не было четкого объяснения, согласно которому уже больше 10 лет артистка не могла распоряжаться собственной жизнью и финансами. В основном, все списывают на проблемы психического здоровья поп-звезды.

В своем иске Спирс умоляла судью прекратить опекунство, назвав его "оскорбительным" и рассказала, что на протяжении многих лет певицу заставляли пить противозачаточные таблетки и принимать лекарства против ее воли.

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