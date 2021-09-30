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Бритни Спирс – свободна! Певица избавилась от опекунства отца спустя 13 лет

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
30 сентября, 07:18
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Американская звезда с 2008 года находилась под полным контролем своего отца и не могла распоряжаться своей жизнью
Бритни Спирс избавилась от опеки отца
Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

Хорошие новости для Бритни Спирс! Ее отец Джейми больше не сможет распоряжаться финансами певицы и вмешиваться в ее жизнь. Суд в Лос-Анджелесе отстранил отца артистки от опекунства над ней. Об этом пишет CNN.

У певицы появился новый опекун, но адвокаты певицы называют это временным решением. Контроль за финансами Бритни Спирс пока что передан ее бухгалтеру Джону Забелу. Опекуна назначили с согласия Бритни.

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Бритни Спирс и Джейми Спирс
Бритни Спирс и Джейми Спирс / Фото: Getty Images

Борьба за полную свободу продолжается. Слушание о вопросе полного прекращения опекунства состоится 12 ноября.

Бритни придется встретиться с отцом на следующем заседании. Обе стороны еще должны дать показания.

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Ранее стало известно, что у Джейми Спирс был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни. Слежка в США карается законом, так что Джейми Спирс может попасть в тюрьму

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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