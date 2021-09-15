Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
iPhone13: что нового и цена iPhone13: что нового и цена ⚽ Шериф - Шахтер: онлайн 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"

Топ блогеры Украины

Все о Met Gala-2021

Гонорар Тины

Бритни помолвлена

МакSим впервые о коме

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Бритни Спирс удалила Instagram и объяснила, что на самом деле происходит

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
15 сентября, 09:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Фанаты Бритни Спирс стали паниковать, когда не увидели публикаций певицы. В Сети сразу же заговорили о проблемах артистки с отцом
Бритни Спирс удалила Instagram
Бритни Спирс удалила Instagram / Фото: Getty Images

Профиль Бритни Спирс в Instagram стал недоступен после сообщения о помолвке со своим бойфрендом . Фаны артистки стали писать свои предположения, сопроводив публикации с популярным хештегом FreeBritney.

Реклама

Но через время артистка вышла на связь в Twitter . Она уверяет, что с ней все в порядке. Сейчас она просто хочет отдохнуть от соцсетей и отпраздновать помолвку с Сэмом Асгари. Бритни обещает в скором времени вернуться.

Напомним, Бритни Спирс и фитнес-инструктор Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party, после чего начали встречаться. Бойфренд певицы поддерживает ее во время судебных разбирательств с ее отцом.

Почему Бритни Спирс борется за свободу?

Реклама

Бритни Спирс с 2008 года находится под полным контролем своего отца, который входит в число 10 ее опекунов. Певица не может свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

В свою очередь за опекунство отец Бритни получает годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использует свою дочь и грабит ее, прикрываясь заботой.

Реклама

Другие новости о певице:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Новое "голое" платье. Кендалл Дженнер на Met Gala-2021
Ближайшие события

Emmy Awards

19 cентября

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября
Украинская победа
Клип украинского режиссера стал лучшим на MTV Video Music Awards
Вау, смотреть!
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
TVORCHI
17 сентября / 19:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять