Бритни Спирс устала от постоянной слежки за ней: Идите на х*й. Хочу иметь возможность бегать голышом

Американская певица наслаждается долгожданной свободой. Бритни Спирс сейчас проводит время на Гаити

Бритни Спирс обратилась к папарацци / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс, которая недавно поссорилась с сестрой, опубликовала в Instagram гневный пост. Певица отметила, что из-за плохого самочувствия похудела, а даже на отдыхе не может расслабиться – за каждым ее шагом следят папарацци и пытаются ее сфотографировать.

Я столкнулась с ужасной тошнотой на отдыхе...Помню, что последний раз со мной такое было во время беременности. Я похудела и вешу меньше, чем нужно...Я каждый день хожу в спортзал, чтобы быть здоровой... Я просыпаюсь, и мое тело такое маленькое, но средства массовой информации, скрывающиеся здесь, заставляют меня защищаться, как всегда… так что, если вы находитесь возле моей комнаты, пытаясь сделать еще один дешевый снимок меня, пожалуйста, идите на х*й и оставьте меня в покое !!!! Я хочу иметь возможность бегать голышом, если захочу – заявила Бритни, опубликовав видео и продемонстрировав свою фигуру.

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Бритни отметила, что ей нравится отель, в котором они с Сэмом Асгари остановились, но папарацци портят отдых.

Спасибо за этот отель, за вкуснейшую еду. Здесь все прекрасно. Единственное, чего я хочу, так это, чтобы от меня отстали папарацци! И хоть папарацци ужасны, Мауи — это абсолютное волшебство. Спасибо Иисусу за это место

Напомним, недавно стало известно, что отца Бритни Спирс будут судить из-за слежки за дочерью.