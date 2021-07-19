Бритни Спирс в откровенном видео с танцами оставила послание сестре и назвала ее "подлой зад**цей"

39-летняя американская певица Бритни Спирс продолжает бороться за свою свободу. Звезда с 2008 года находится под опекунством своего отца, который полностью ее контролирует

Бритни Спирс / Фото: Getty Images

Поп-певица Бритни Спирс, которая заявила о завершении карьеры из-за опекунства отца и выругалась на хейтеров, записала новое танцевальное видео. В своем недавнем посте звезда оставила послание ненавистникам, которые высмеивают ее танцы в гостиной – артистка заявила, что лучше так, чем наносить тонны косметики, выходить на сцену и быть под контролем отца.

Теперь же в Instagram-аккаунте Бритни Спирс появился ролик, на котором она снова танцует в гостиной под трек Билли Айлиш Bad Guy. Певица была в коротких зеленых шортах и красном кроп-топе.

Пусть сегодня Господь даст твоей подлой заднице радости. P.S. Красный! P.S. Это Bad Guy, часть 2... та же песня, новый танец... Если тебе не нравится... не смотри! – написала Бритни Спирс.

Поклонники разглядели в этом тайное послание ее сестре – актрисе Джейми Линн Спирс, которая, по их мнению, никогда не пыталась помочь сестре из-за личной выгоды.

Поклонники и коллеги Бритни отметили, что этот танец посвящается ее сестре.

"Джейми Линн, это для тебя"

"Джейми Линн дрожит"

"Все окончено, Джейми Линн"

Другие же разглядели в этом видео скрытый сигнал от певицы – просьбу о помощи. Дело в том, что еще пару месяцев назад фанаты попросили Бритни Спирс подать им знак, если ей плохо. Тогда они написали, что певица может надеть что-то красного цвета. В итоге Бритни действительно облачилась в красный и не раз.

Напомним, знаменитая артистка уже в течение 13 лет находится под опекой своего отца Джейми Спирса. Бритни не может самостоятельно контролировать свою личную жизнь, финансы и концертную деятельность.

Бритни Спирс не будет выступать, пока ее контролирует отец / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

С начала этого лета певица борется за то, чтобы суд отменил опекунство ее отца и признал ее саму способной на самостоятельную жизнь.

Смотрите видеосюжет о том, как арестовали бывшего мужа Бритни Спирс:

Недавно Бритни Спирс вышла на связь и впервые использовала хештег борцов за ее свободу – #FreeBritney.