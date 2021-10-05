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Бритни Спирс впервые обратилась к фанам после отстранения отца от опеки: Плакала два часа

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
5 октября, 09:50
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29 сентября суд отстранил Джейми Спирс от опеки над Бритни Спирс. Певица впервые написала пост посвященный многомиллионной армии поклонников
Бритни Спирс поблагодарила поклонников за поддержку
Бритни Спирс поблагодарила поклонников за поддержку / Фото: instagram.com/britneyspears

Поклонники Бритни Спирс внимательно следили за всеми ее публикациями и часто в постах певицы искали тайные знаки о помощи. Фаны певицы создали движение #FreeBritney и призывали общественность обратить внимание на проблему Спирс. Активисты не один раз устраивали митинги под зданием суда, где рассматривалось дело артистки.

Теперь когда певица избавилась от опеки отца она решила поблагодарить поклонников за поддержку.

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Движение #FreeBritney… У меня нет слов… из-за вас, ребята, и вашей постоянной стойкости в освобождении меня от опекунства… моя жизнь сейчас получила такой поворот. Прошлой ночью я плакала два часа, потому что мои фанаты лучшие, и я это знаю. Я чувствую ваши сердца, а вы чувствуете мое… это правда, я знаю, – написала Бритни в Instagram.

Что произошло с Бритни Спирс?

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий.

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Бритни Спирс избавилась от опеки отца
Бритни Спирс избавилась от опеки отца / Фото: Getty Images

За опекунство отец Бритни получал годовое пособие. Поклонники певицы уверены, что Джейми Спирс просто использовал свою дочь и грабил ее, прикрываясь заботой.

Впервые Бритни выступила на суде против своего отца в июле этого года. Тогда она и рассказала ужасающие факты об опекунстве и тотальном контроле.

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Ранее стало известно, что у Джейми Спирса был доступ к телефону звезды. Он тайно следил за общением дочери и записывал разговоры из ее спальни. Слежка в США карается законом, так что Джейми Спирс может попасть в тюрьму

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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