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Бритни Спирс впервые появилась на публике со своими сыновьями (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
5 ноября, 11:15
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Певица поделилась новыми фотографиями со своими сыновьями, но затем удалила снимки из Сети. Семейство посетило выставку Ван Гога в Лос-Анджелесе
Бритни Спирс вышла в свет со своими сыновьями
Бритни Спирс вышла в свет со своими сыновьями / Фото: instagram.com/britneyspears

В борьбе за свободу от опекунства своего отца Бритни Спирс нашла время для встречи со своими сыновьями – 16-летним Шоном и 15-летним Джеймсом. Отцом мальчиков является экс-супруг певицы Кевин Федерлайн.

В своем Instagram-профиле Бритни разместила фото с мальчиками, но вскоре удалила их. Поклонники звезды успели сохранить снимки и распространить их по Сети.

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На фотографиях Бритни Спирс была одета в коричневую блузку в горошек, ее сыновья Джеймс и Шон спрятали лица за масками.

Я и мои мальчики прошлой ночью, – подписала пост 39-летняя артистка.

Бритни Спирс и ее сыновья / Фото: instagram.com/britneyspears

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В соцсети Бритни также опубликовала видео, снятое во время прогулки по арт-пространству с Джеймсом и Шоном.

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Ранее источник People заявил, что Бритни Спирс надеется, что с окончанием опекунства ее отца Джейми Спирса у нее будет больше времени для того, чтобы проводить его с детьми.

Она (Бритни – Ред.) надеется, что теперь сможет чаще видеться со своими мальчиками, – сказал инсайдер.

Экс-супруг Бритни Спирс, Кевин Федерлайн, получил опеку над сыновьями после развода с певицей, так как Бритни была признана недееспособной. Многие поклонники Спирс остались недовольными решением суда, но были и те, кто это поддержал. Несмотря на то, что теперь Бритни получила право распоряжаться своей жизнью, ее поведение у многих вызывает беспокойство.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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