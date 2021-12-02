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Бритни Спирс впервые за 13 лет покинула США со своим женихом

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
2 декабря, 12:30
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Сегодня звезда отмечает день рождения. Не исключение, что поп-икона отгуляет его по-особому, ведь у нее для этого есть ряд причин
2 декабря Бритни Спирс отмечает 40-летие.
2 декабря Бритни Спирс отмечает 40-летие. / Фото: instagram.com/britneyspears

Так, 2 декабря Бритни Спирс исполняется 40 лет. Отметим, что это первый за последние 13 лет день рождения, который знаменитость может свободно отмечать, как она пожелает. Ведь недавно певица наконец-то стала свободной от опекунства своего отца Джейми.

Скорее всего, именинница отпразднует свой день вместе с любимым Сэмом Асгари, который недавно ей сделал предложение.

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Так, звезда поделилась с поклонниками фотографий, где она с женихом на борту самолета. Вероятно, влюбленные отправились в романтическое путешествие. Сама же Бритни призналась, что впервые за более 10 лет покинула территорию США и поедет, куда ей вздумается.

Бритни Спирс и Сэм Асгари отправились в путешествие.
Бритни Спирс и Сэм Асгари отправились в путешествие. / Фото: instagram.com/britneyspears

О драгоценная радость сегодня! Я и мой жених так радуемся отъезду. Благодарю бога за возможность уехать из страны! Я счастливая! – эмоционально подписала фото Спирс.

Куда же знаменитость отправится – остается загадкой. Не исключение, что это будет путешествие не на один день и в списке артистки не одна страна.

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Бритни Спирс и Сэм Асгар страстно целуются.
Бритни Спирс и Сэм Асгар страстно целуются.

Кроме того, счастливая именинница показала фолловерам страстный поцелуй с бойфрендом на борту частного самолета. Видно, настолько рада Бритни этим событиям.

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Отметим, что в кадре Бритни появилась в мини-шортиках, белой кофточке и ярко-красных сапогах и темных очках. Артистка "засветила" своими красивыми ножками и показала сияющую улыбку.

Поклонники, конечно, поздравили своего кумира с 40-летием и пожелали влюбленным незабываемого путешествия:

  • Приятного дня рождения
  • Мы любим тебя, королева.
  • Ты выглядишь так красиво!
  • Куда бы вы ни собирались, просто переезжайте туда и живите долго и счастливо! С днем рожденья.
  • Королева путешествий.
Фото: скриншот instagram/britneyspears

Что известно о паре

Бритни Спирс познакомилась с фитнес-инструктором Сэмом Асгари в 2016 году на съемках ее клипа Slumber Party. Брутальный и накачанный красавец младше звезды на 13 лет. Он поддерживал знаменитость во время судебных разбирательств и был всегда рядом.

Бритни Спирс рассказала о желании стать мамой в третий раз
Бритни Спирс рассказала о желании стать мамой в третий раз / Фото: instagram.com/britneyspears

Будущие супруги часто постятся фото вместе. Судя по фото, они по-настоящему счастливы и искренне любят друг друга.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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