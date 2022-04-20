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Бритни Спирс задержали полицейские

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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20 апреля, 11:26
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Американская певица не может без приключений
У Бритни Спирс снова проблемы с законом
У Бритни Спирс снова проблемы с законом / Фото: instagram.com/britneyspears

У Бритни Спирс, которая готовится стать мамой в третий раз, проблемы с законом. Полиция задержала певицу за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает издание The Blast.

Инцидент произошел еще в марте. По словам полицейских, Спирс ехала на очень большой скорости, что могло повлечь за собой ряд неприятностей. Бритни Спирс должна будет предстать перед судом 3 мая 2022 года.

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Бритни Спирс
Бритни Спирс / Фото: Getty Images

Сама певица никак не комментирует свои приключения за рулем. К слову, Бритни Спирс не первый раз нарушает ПДД. Ранее певица уже не раз привлекалась по этому поводу.

Напомним, американская певица в течение 13 лет находилась под опекой отца и не могла распоряжаться своей жизнью. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же финансами, а также заводить детей. Для этого ей устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий. В октябре прошлого года Бритни получила долгожданную свободу

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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