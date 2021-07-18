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Бритни Спирс завершает карьеру из-за опекунства отца

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
18 июля, 13:03
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Певица Бритни Спирс с 2008 года находится под опекой отца. Звезда уже длительное время добивается, чтобы ее освободили от его жесткого контроля
Бритни Спирс не будет выступать, пока ее контролирует отец
Бритни Спирс не будет выступать, пока ее контролирует отец / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspears

Певица Бритни Спирс, которая на днях вышла на связь и впервые использовала хештег борцов за ее свободу, заявила, что не будет продолжать карьеру. Знаменитость сообщила, что пока ее контролирует отец, она не будет выступать на сцене.

Об этом Бритни рассказала в новом посте в Instagram. Певица опубликовала картинку, которая сама за себя говорит. Текст фото гласит: "Принимайте меня такой, какая я есть, или поцелуйте меня в з*д, ешьте де**мо и наступите на Lego". Последняя фраза обозначает пожелание наказания тем, кто выступает против свободы Бритни.

Бритни завершила карьеру
Бритни завершила карьеру / Фото: instagram.com/britneyspears

Напомним, знаменитая артистка уже в течение 13 лет находится под опекой своего отца Джейми Спирса. Бритни не может самостоятельно контролировать свою личную жизнь, финансы и концертную деятельность. С начала этого лета певица борется за то, чтобы суд отменил опекунство ее отца и признал ее саму способной на самостоятельную жизнь.

В своем посте Бритни Спирс высказала поклонникам, хейтерам и родственникам все, что накопилось.

Я не собираюсь выступать на сцене, пока мой отец контролирует то, что я надеваю, говорю, делаю или думаю. Я жила так в течение последних 13 лет… Моя так называемая система поддержки сильно задела меня. Эта опека убила мои мечты, – написала певица.

Она также сообщила, что во время концертов переживала такой стресс, что была вынуждена прибегнуть к наркотикам.

Я не собираюсь наносить тонны косметики и пытаться снова попробовать себя на сцене, я не могу много лет заниматься ремиксами на мои песни и умолять включить мою новую музыку в мое шоу для моих фанатов… Так что я ухожу! Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила мои песни с ремиксами! – написала Бритни.

Сестра Бритни Спирс, Джейми Линн, хоть и поддержала ее публично, но так же находится под опекой их отца. Кроме того, Джейми выступает с песнями, которые когда-то пела сама Бритни. Артистка призвала хейтеров отписаться от нее и отметила, что надежда – это все, что у нее сейчас есть.

В конце певица упомянула и свои танцы в гостиной, которые ее поклонникам кажутся странными и чудными.

Если вы не хотите видеть, как моя драгоценная задница танцует в моей гостиной или это не соответствует вашим стандартам... отправляйтесь читать книгу, – завершила Бритни.

Смотрите видеосюжет о том, как арестовали бывшего мужа Бритни Спирс:

Напомним, что ранее Бритни Спирс обвинила отца в злоупотреблении опекунством и дала показания в суде.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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