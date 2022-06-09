Бритнис Спирс выходит замуж уже сегодня: почему все так думают

Все западные СМИ трубят о том, что сегодня поп-принцесса 90-х свяжет себя узами брака со своим возлюбленным – Сэмом Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари сыграют свадьбу / Фото: Getty Images, instagram.com/britneyspearsvk

Бритни Спирс уже сегодня, 9 июня, готова пойти к алтарю со своим женихом Сэмом Асгари на тайной церемонии.

Источники, близкие к певице, сообщили TMZ, что пара поженится в четверг, а на церемонии венчания будут присутствовать только самые близкие пары – примерно 100 человек. Ожидается, что на церемонии будет брат Бритни, Брайан, но мамы, папы и сестры певицы, очевидно, на свадьбе не будет!

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Кроме этого, в Instagram артистка запостила видео, на котором вместе с Сэмом сидит в автомобиле Rolls-Royce и пьет игристое вино. Также Бритни продемонстрировала всем свой "особенный маникюр" – похожий делают именно невесты.

Скриншот: Instagram

Также Бритни извинилась перед фолловерами за свой размазанный макияж – по словам певицы, у нее был эмоциональный день, поэтому было не до мейк-апа.

Отметим, что о помолвке Спирс сообщила в сентябре прошлого года.

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Бритни и Сэм познакомилась еще в 2016 году на съемках клипа певицы Slumber Party. Это будет третий брак для артистки — ранее она была замужем за Джейсоном Александром и Кевином Федерлайном. Для 28-летнего Сэма брак с 40-летний Бритни станет первым.

Бритни Спирс с 2008 года находилась под полным контролем своего отца, который входил в число 10 ее опекунов. Певица не могла свободно заниматься карьерой, распоряжаться своими же деньгами, заводить детей. Для этого звезде устанавливали внутриматочную спираль, а также заставляли принимать литий. В ноябре 2021 года Спирс полностью избавилась от опеки.