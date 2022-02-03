Бруклин Бекхэм вспомнил о конфузе, когда делал предложение Николе Пельтц

Пара вместе уже два года. Бруклин Бекхэм сделал предложение Николе Пельтц еще в 2020 году, но торжество несколько раз приходилось переносить

Бруклин Бекхэм рассказал, как делал предложение Николе Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

В этом году свадьба сына Бекхэмов с дочкой миллиардера все же состоится. Подготовка к пышному торжеству уже идет полным ходом. А пока все обсуждают список гостей на свадьбе, Бруклин Бекхэм решил вспомнить, как делал предложение своей избраннице.

Бруклин старался сделать все романтично и для этого приготовил любимое вино Николы, но все пошло немного не по плану.

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Я не смог открыть вино, это было действительно неловко. Спустя 10 минут я наконец открыл вино, налил его в бокал, а затем встал на колено. Она не поняла, что я хочу сделать – цитирует сына Бекхэмов The Sun.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Когда же Никола услышала заветное "ты станешь моей женой", она не смогла сдержать слез.

Она плакала пять минут, а я все это время говорил ей, как люблю ее

Что известно о невесте Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц начали встречаться осенью 2019 года. Девушка старше сына Бекхэмов на четыре года. Никола – актриса, дочь знаменитого американского миллиардера Нельсона Пельтца. Отец девушки является основателем Trian Fund Management и экс-владельцем Snapple, компании по производству напитков.

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Она снялась в сериалах "Под куполом", "Мотель Бейтс", фильмах "Трансформеры. Эпоха истребления" и "Повелитель стихий".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц перенесли свадьбу / Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Никола и Бруклин заключила брачный контракт и согласились не претендовать на имущество и финансы друг друга в случае развода.

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Ранее сообщалось, что 16-летний сын Бекхэмов впервые вышел в свет со своей девушкой.