Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Scorpions за Украину

Хлывнюк и Pink Floyd

Жадан под обстрелом

Уилл извинился

Дочь Наоми

Шон Пенн во Львове
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Семья Брюса Уиллиса официально подтвердила новости: актер завершает карьеру из-за афазии

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
30 марта, 20:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В это не хочется верить, но правда неумолима: Брюс Уиллис уходит из кино в связи с проблемами со здоровьем
Брюс Уиллис все-таки заканчивает карьеру
Брюс Уиллис все-таки заканчивает карьеру / Фото: https://www.1zoom.ru/

Недавно мы писали о том, что Брюс Уиллис болен: у актера серьезные проблемы с памятью. Очень хотелось верить, что это были всего лишь происки злопыхателей. Но, к сожалению, слухи подтвердились. У актера действительно серьезные проблемы со здоровьем и ему придется завершить карьеру.

У Брюса Уиллиса диагностировали афазию, из-за чего у него проблемы с памятью, а также некоторые нарушения речи. Свежее заявление семьи актера говорит о том, что, к сожалению, он больше не будет сниматься в кино по состоянию здоровья:

Реклама

Мы хотели поделиться тем, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс заканчивает карьеру, которая так много значила для него. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку,

- говорится в заявлении.

Публикации с одинаковым текстом опубликовала бывшая жена актера Деми Мур, с которой они в очень хороших отношениях, нынешняя супруга Эмма Хэмминг-Уиллис, а также старшие дочери Румер, Скаут и Таллула.

Реклама

Известно, что афазия – это заболевание, которое лишает способности общаться. Оно может повлиять на способность говорить, писать и понимать язык, как устный, так и письменный. Это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга).

Брюс Уиллис
Брюс Уиллис / Фото: https://www.1zoom.ru/

В марте Брюсу Уиллису исполнилось 67 лет. Поклонники по всему миру очень сожалеют в связи с ситуацией и желают артисту сил противостоять болезни.

Реклама

Также предлагаем вам вспомнить лучшие роли Брюса Уиллиса.

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
Слава Арестовича
Как вам коллаж от Славы Каминской? :)
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять