Семья Брюса Уиллиса официально подтвердила новости: актер завершает карьеру из-за афазии

В это не хочется верить, но правда неумолима: Брюс Уиллис уходит из кино в связи с проблемами со здоровьем

Брюс Уиллис все-таки заканчивает карьеру / Фото: https://www.1zoom.ru/

Недавно мы писали о том, что Брюс Уиллис болен: у актера серьезные проблемы с памятью. Очень хотелось верить, что это были всего лишь происки злопыхателей. Но, к сожалению, слухи подтвердились. У актера действительно серьезные проблемы со здоровьем и ему придется завершить карьеру.

У Брюса Уиллиса диагностировали афазию, из-за чего у него проблемы с памятью, а также некоторые нарушения речи. Свежее заявление семьи актера говорит о том, что, к сожалению, он больше не будет сниматься в кино по состоянию здоровья:

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Мы хотели поделиться тем, что наш любимый Брюс испытывает некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, который влияет на его когнитивные способности. В результате этого Брюс заканчивает карьеру, которая так много значила для него. Это действительно сложное время для нашей семьи, и мы так благодарны за вашу неизменную любовь, сострадание и поддержку,

- говорится в заявлении.

Публикации с одинаковым текстом опубликовала бывшая жена актера Деми Мур, с которой они в очень хороших отношениях, нынешняя супруга Эмма Хэмминг-Уиллис, а также старшие дочери Румер, Скаут и Таллула.

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Известно, что афазия – это заболевание, которое лишает способности общаться. Оно может повлиять на способность говорить, писать и понимать язык, как устный, так и письменный. Это приобретенное расстройство речи, которое может возникнуть после повреждения мозга (инсульт, травмы головы, опухоли или воспалительный процесс в области головного мозга).

Брюс Уиллис / Фото: https://www.1zoom.ru/

В марте Брюсу Уиллису исполнилось 67 лет. Поклонники по всему миру очень сожалеют в связи с ситуацией и желают артисту сил противостоять болезни.

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