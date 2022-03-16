Брюс Уиллис болен: у актера серьезные проблемы с памятью – СМИ

В последние недели здоровье звезды "Крепкого орешка" стало предметом обсуждений в Сети, поскольку фанаты удивлены появлением 66-летнего Брюса в десятках малобюджетных фильмов, которые подверглись критике со стороны киноэкспертов.
По данным IMDB, в 2022 году актер снялся не менее чем в 11 практически неизвестных фильмах. Популярный YouTube-канал Half in the Bag в прошлом месяце обсуждал этот момент в видеоролике под названием "Фабрика фальшивых фильмов Брюса Уиллиса".
Говорят, что Уиллису все сложнее запоминать свой текст, поэтому реплики актеру подсказывают ассистенты через наушник.
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Режиссер Мэтт Эскандари, снявший несколько недавних фильмов с участием Уиллиса, подтвердил слухи о потере памяти у актера.
На комментарий одного из пользователей Сети, который написал о деменции Уиллиса, режиссер ответил:
Да, это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что я знаю о проблемах из первых уст. Это грустная ситуация, когда такой легенде, как Брюсу, становится все хуже прямо на глазах. Я видел это, работая с ним последние несколько лет.
Впераые о проблемах со здоровьем Уиллиса заговорили в 2021 году. Об этом первым написал журнал ОК! Тогда сообщалось, что у Брюса есть "некоторые проблемы с памятью" и сейчас он старается больше времени проводить с семьей.
Отметим, что в прошлом году Уиллис попал в скандал, отказавшись надевать маску в одной из аптек в Лос-Анджелесе.