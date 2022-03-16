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Брюс Уиллис болен: у актера серьезные проблемы с памятью – СМИ

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16 марта, 17:07
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Как сообщает ряд американских СМИ, у звезды культовых боевиков развивается ранняя деменция, в частности ухудшается память. 19 марта актеру исполнится 67 лет
У Брюса Уиллиса началась деменция
У Брюса Уиллиса началась деменция / Фото: Getty Images

В последние недели здоровье звезды "Крепкого орешка" стало предметом обсуждений в Сети, поскольку фанаты удивлены появлением 66-летнего Брюса в десятках малобюджетных фильмов, которые подверглись критике со стороны киноэкспертов.

По данным IMDB, в 2022 году актер снялся не менее чем в 11 практически неизвестных фильмах. Популярный YouTube-канал Half in the Bag в прошлом месяце обсуждал этот момент в видеоролике под названием "Фабрика фальшивых фильмов Брюса Уиллиса".

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Говорят, что Уиллису все сложнее запоминать свой текст, поэтому реплики актеру подсказывают ассистенты через наушник.

У Брюса Уиллиса проблемы с памятью
У Брюса Уиллиса проблемы с памятью / Фото: Getty Images

Режиссер Мэтт Эскандари, снявший несколько недавних фильмов с участием Уиллиса, подтвердил слухи о потере памяти у актера.

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На комментарий одного из пользователей Сети, который написал о деменции Уиллиса, режиссер ответил:

Да, это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что я знаю о проблемах из первых уст. Это грустная ситуация, когда такой легенде, как Брюсу, становится все хуже прямо на глазах. Я видел это, работая с ним последние несколько лет.

Впераые о проблемах со здоровьем Уиллиса заговорили в 2021 году. Об этом первым написал журнал ОК! Тогда сообщалось, что у Брюса есть "некоторые проблемы с памятью" и сейчас он старается больше времени проводить с семьей.

Отметим, что в прошлом году Уиллис попал в скандал, отказавшись надевать маску в одной из аптек в Лос-Анджелесе.

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