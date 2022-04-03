Брюс Уиллис вынужден продавать имущество из-за прогрессирующей болезни

Как сообщает Page Six со ссылкой на источники в близком окружении актера, Брюс Уиллис, у которого диагностировали афазию, сейчас делает все, чтобы обеспечить свою семью, в ход уже пошла недвижимость.
По словам источника, актер несколько лет готовился к тому, что проблемы со здоровьем будут прогрессировать. Он уже успел продать несколько своих особняков и другой недвижимости. Выручка составила около 65 миллионов долларов.
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Источники утверждают, что актер понимал, что будет время, когда он не сможет зарабатывать так, как прежде, поэтому он решил поступить с недвижимостью по-умному, пока она в цене.
Сейчас Брюс Уилли находится с семьей в Лос-Анджелесе, там они живут в роскошном доме. Супруга актера Эмма Хеминг, по слухам, уже обратилась к нескольким специалистам, чтобы помогать мужу, а также для его безопасности наняла в дом помощника.
Эмма младше мужа на 24 года, сейчас она бросила все силы, чтобы максимально уделять мужу внимание и заботиться о нем. Диагноз Брюса стал для нее шоком.
Напомним, что у Брюса и Эммы подрастают две дочери: Мейбл и Эвелин. От брака с Деми Мур у актера есть взрослые дочери Румер, Скаут и Таллула.
Поклонники надеются, что современная медицина сможет облегчить страдания актера и вскоре появятся хорошие новости.
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