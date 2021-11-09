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Будет примирение семьи? Брат Меган Маркл публично попросил у нее прощения

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 13:51
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После нескольких скандальных интервью Томас Маркл-младший в эфире американского реалити прочитал открытое письмо к Меган Маркл
Брат Меган Маркл обратился к принцу Гарри и сестре
Брат Меган Маркл обратился к принцу Гарри и сестре / Фото: Getty Images, скриншот

Не только у принца Гарри натянутые отношения с родственниками. Меган Маркл тоже не общается с близкими и игнорирует их попытки наладить отношения. Как супруга принца Гарри отреагирует на новую попытку родственников помириться с ней пока неизвестно.

Томас Маркл-младший в эфире реалити Big Brother зачитал открытое письмо к Меган Маркл и принцу Гарри. Он извинился за заявления, которые он делал в канун свадьбы герцогов Сассекских. Тогда сводный брат Меган Маркл написал открытое письмо и назвал сестру тщеславной. Томас Маркл-младший говорил, что брак с Меган разрушит жизнь Гарри.

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Дорогие Меган и Гарри. Первое, что я хотел бы сделать – это попросить от всей души прощения за то подлое письмо, которое я написал перед вашей свадьбой. И я хочу, чтобы вы оба знали, что это исходило из темной и больной части моего сердца — я не злой. Внутри меня очень много любви, – заявил брат герцогини Сассекской.

Томас Маркл-младший публично извинился перед Меган Маркл
Томас Маркл-младший публично извинился перед Меган Маркл / Фото: скриншот

Томас Маркл-младший во всем случившимся винит внимание СМИ к семье супруги принца Гарри.

Мы в мгновение ока стали публичными персонами. Никакой приватности. Справляться в одиночку было очень, очень напряженно. Настоящий кошмар и постоянное давление. Я хотел бы повернуть время вспять. Я бы никогда не попытался передать чувства в СМИ. Чувствую себя полным придурком из-за того, что сделал, и мне искренне жаль, – сказал брат Меган.

Меган Маркл
Меган Маркл / Фото: Getty Images

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Брат Меган очень жалеет о том открытом письме, которое написал в канун ее свадьбе с принцем Гарри. Он надеется, что герцоги Сассекские его простят.

Ты моя младшая сестра, моя семья, и ты всегда ею будешь. Ты нашла любовь всей своей жизни и создала собственную семью, я очень горжусь тобой. То, что я наделал прошлым письмом, — моя самая большая ошибка в жизни. Я искренне надеюсь, что вы с Гарри найдете в сердцах возможность принять мои искренние извинения, потому что это настоящий Том Маркл-младший. Я искренне люблю вас, ребята, и хочу, чтобы вы знали это

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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