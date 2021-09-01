Бутылка водки в день, вера в Бога и гонорары: 5 откровенных признаний Моргенштерна из интервью Гордону

Российский рэпер и украинский журналист встретились в Стамбуле. Моргенштерн рассказал о своем пути к славу, юности, деньгах, алкоголе и многом другом

Моргенштерн дал интервью Гордону: пять главных признаний артиста

На интервью к Дмитрию Гордону Моргенштерн пришел в леопардовых шортах и шлепанцах и рассказал много неожиданных фактов о себе. Мы собрали пять самых ярких признаний Моргенштерна из интервью.

Об алкоголизме

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По словам Моргенштерна, сейчас он уже не употребляет тяжелые наркотики. Рэпер говорит, что главные наркотики в его жизни сейчас алкоголь и никотин. Артист признался, что употреблял алкоголь с раннего возраста. В 16 лет он пил водку каждый день.

Это самый дешевый и самый действенный напиток. По бутылочке в день выпивал, – говорит Моргенштерн…Я раньше пил, чтобы подальше быть от этой жизни. Выпил – голова отключилась. А сейчас я пью, чтобы силы хмеля и солода в тебя вошли, и я это держу, не напиваюсь, – говорит Моргенштерн.

Моргенштерн напивался до беспамятства. Самый запоминающийся, по словам рэпера, случай с алкоголем был, когда он дома очнулся голым, в собственной луже мочи.

Скриншот: YouTube

О вере в Бога

Говоря о "связи с космосом", Дмитрий Гордон уточнил у Моргенштерна, верит ли он в высшие силы, в Бога.

Конечно, я же тут, я же верю в себя, – с иронией ответил рэпер, а позже добавил: "Посмотрите вокруг, до мелочей. На этот виноградик (указывает на гроздь винограда на столике рядом – Ред.), оно само не могло…".

Об отце

Отца Моргенштерна, Тагира Валеева, уже нет в живых. С папой рэпер виделся всего несколько раз в жизни, но очень тепло отзывается о нем до сих пор. По словам артиста, у его отца было несколько семей одновременно, поэтому Моргенштерна воспитывала только мать.

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Отец артиста был крупным бизнесменом в Уфе. Однако, как говорит Моргенштерн, он потерял свое большое состояние из-за предательства друга. Тот напоил Валеева и дал подписать бумаги – отказ от всех своих сбережений и имущества. После этого отец рэпера пристрастился к алкоголю, а вскоре умер из-за алкоголизма на фоне депрессии.

Батя отличный. Я его, конечно, раз пять в жизни видел. Но несмотря на это, я знаю, чувствую и уверен, что он меня любил. Он ох*енный мужик. Мы очень похожи, спасибо за гениальные гены, – сказал Моргенштерн.

Скриншот: YouTube

Об Украине

Во время интервью Дмитрий Гордон не раз пытался поднять тему оккупации Крыма, но Моргенштерн отказался давать точный ответ на вопрос "Чей Крым?". Артист признался, что не ездит на полуостров, потому что знает – если приедет в Крым, въезд в Украину ему закрыт.

Об украинских фанатах он отозвался очень тепло и заявил, что они намного лучше его российских поклонников.

Это все одна сплошная столица кайфа. Вот честно, в Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке, в плане людей. Люди у вас добрые, душевные. Я не знаю, как это получилось. Хотя, возможно, догадываюсь", – заявил рэпер.

Скриншот: YouTube

О гонорарах

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Свой первый миллион долларов Моргенштерн заработал в 22 года. Сейчас артисту 23. По словам Моргенштерна, самый большой гонорар за выступление – 60 тысяч евро.

На вопрос о том, считает ли Моргенштерн себя богатым человеком в финансовом плане, артист ответил:

Я, как минимум, не смотрю на ценники, – заявил Моргенштерн.

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Смотрите полное интервью Моргенштерна: