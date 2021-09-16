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Бузова похвасталась подарком от тайного поклонника и нарвалась на хейт: Пустая трата денег

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 сентября, 07:31
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Ольга Бузова активный пользователь Instagram и сразу же делится новостями о своей жизни. На днях телеведущей подарили огромный букет из алых роз
Тайный поклонник подарил Ольге Бузовой роскошный букет роз
Тайный поклонник подарил Ольге Бузовой роскошный букет роз / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, чей образ недавно захейтили в Сети, не раскрыла, от кого получила подарок, и сделала вид, что не знает имени отправителя. Поклонник не оставил даже никакой записки, не желая выдавать себя. Но в Instagram букет она не могла не запостить.

Тот случай, когда ночной звонок в дверь оказался приятным. Любите ли вы цветы так, как люблю их я? – подписала снимок телеведущая.

Ольга Бузова похвасталась букетом роз от тайного поклонника
Ольга Бузова похвасталась букетом роз от тайного поклонника / Фото: instagram.com/buzova86

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В комментариях многие не оценили такой букет. В Сети считают, что телеведущая сама себе заказала цветы.

  • "Сама себе заказала"
  • "Опять себе букетик прикупила"
  • "Пустая трата денег"

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Напомним, о личной жизни Ольги Бузовой после расставания с блогером Давой ничего неизвестно. Блогер и телеведущая находились в длительных отношениях и даже сыграли свадьбу на Мальдивах, но в начале этого года пара со скандалом рассталась.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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