Бузова похвасталась подарком от тайного поклонника и нарвалась на хейт: Пустая трата денег

Ольга Бузова, чей образ недавно захейтили в Сети, не раскрыла, от кого получила подарок, и сделала вид, что не знает имени отправителя. Поклонник не оставил даже никакой записки, не желая выдавать себя. Но в Instagram букет она не могла не запостить.
Тот случай, когда ночной звонок в дверь оказался приятным. Любите ли вы цветы так, как люблю их я? – подписала снимок телеведущая.
В комментариях многие не оценили такой букет. В Сети считают, что телеведущая сама себе заказала цветы.
- "Сама себе заказала"
- "Опять себе букетик прикупила"
- "Пустая трата денег"
Напомним, о личной жизни Ольги Бузовой после расставания с блогером Давой ничего неизвестно. Блогер и телеведущая находились в длительных отношениях и даже сыграли свадьбу на Мальдивах, но в начале этого года пара со скандалом рассталась.
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