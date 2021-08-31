Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Беби-бум

Скандал с Федишин

Дочери Ребрик - 9

Сериалы сентября

Пятый судья "Маски"

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Бузова показала фото без фильтров: Принимаю себя такой, какая я есть

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
31 августа, 07:42
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ольгу Бузову часто обвиняют в слишком большом количестве фильтров на фото. Телеведущая решила опубликовать честные фото
Ольга Бузова опубликовала честное фото без фильтров
Ольга Бузова опубликовала честное фото без фильтров / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова не обращает внимания на хейт в Сети, а продолжает делиться фото, который становятся поводом для обсуждения. На этот раз знаменитость решила в InstaStories показать, как выглядит без фильтров.

Ну, во-первых, снимаю для вас специально без фильтров. Только смыла макияж. Вы знаете, в стольких проектах я участвовала и как меня не фоткали: и вот так, и так, и так. Сейчас для моих антифанатов такое поле для скринов. У меня нет такой самой ужасной фотографии. Я принимаю себя такой, какая я есть, – сказала телеведущая.

Реклама

Ольга Бузова без фильтров
Ольга Бузова без фильтров / Фото: instagram.com/buzova86

Чуть позже Бузова опубликовала еще одно фото без фильтров.

Наслаждайтесь моими генами! Моей естественной красотой. Реснички только не сняла. Не хочу отдирать. Завтра они в душе сами отвалятся, – поделилась телеведущая.

Ольга Бузова показала, как выглядит без фильтров
Ольга Бузова показала, как выглядит без фильтров / Фото: instagram.com/buzova86

Бузова призналась, самые ужасные свои фото она отправляла мама. Телеведущая даже решила один из снимков показать. Но потом добавила, что даже самое страшное фото все равно получилось красивым.

Реклама

Как Ольга Бузова выглядит без макияжа
Как Ольга Бузова выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/buzova86

К слову, Ольгу Бузову часто обсуждают в Сети. Например, недавно ее подозревали в передозировке. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.

Кто из звезд готов появляться на публике без макияжа – смотрите в сюжете:

Другие новости о звездах:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Киркоров и Джей Ло на показе Dolce & Gabbana в Венеции
Показ лета
Кутюрная коллекция Dolce & Gabbana в Венеции
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять