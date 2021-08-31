Бузова показала фото без фильтров: Принимаю себя такой, какая я есть

Ольга Бузова не обращает внимания на хейт в Сети, а продолжает делиться фото, который становятся поводом для обсуждения. На этот раз знаменитость решила в InstaStories показать, как выглядит без фильтров.
Ну, во-первых, снимаю для вас специально без фильтров. Только смыла макияж. Вы знаете, в стольких проектах я участвовала и как меня не фоткали: и вот так, и так, и так. Сейчас для моих антифанатов такое поле для скринов. У меня нет такой самой ужасной фотографии. Я принимаю себя такой, какая я есть, – сказала телеведущая.
Чуть позже Бузова опубликовала еще одно фото без фильтров.
Наслаждайтесь моими генами! Моей естественной красотой. Реснички только не сняла. Не хочу отдирать. Завтра они в душе сами отвалятся, – поделилась телеведущая.
Бузова призналась, самые ужасные свои фото она отправляла мама. Телеведущая даже решила один из снимков показать. Но потом добавила, что даже самое страшное фото все равно получилось красивым.
К слову, Ольгу Бузову часто обсуждают в Сети. Например, недавно ее подозревали в передозировке. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.
Кто из звезд готов появляться на публике без макияжа – смотрите в сюжете:
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