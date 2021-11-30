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Бузова попала в больницу из-за серьезной травмы руки

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 07:50
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Известная российская телеведущая получила травму руки. Некоторое время Бузова пыталась лечиться дома, но в итоге пришлось обращаться за помощью врачей
Ольгу Бузова госпитализировали
Ольгу Бузова госпитализировали / Фото: instagram.com/buzova86

На прошлой неделе Ольгу Бузову вынуждена была лечь в клинику из-за проблем с рукой. По словам телеведущей, восстановление займет несколько месяцев.

Несколько дней Бузова находилась под присмотром врачей, но потом ушла из больницы из-за съемок. Однако состояние руки телеведущей не улучшается и она вынуждена вернуться в клинику.

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Ложусь вновь в стационар. Мне очень нужна моя рука. И я делаю всё для того, чтобы быстрее восстановить ее, потому что декабрь — это аврал: столько съемок, столько дел. Вывела меня немножко из строя рука... Ну ничего, я верю в то, что все наладится, – сказала Бузова у себя в InstaStories.

Скриншот: Instagram

Напомним, у Ольги Бузовой диагностировали защемление нерва на правой руке.

В этом году у телеведущей не впервые возникают проблемы со здоровьем. В начале года Ольга была госпитализирована. Она несколько дней провела в больнице, закрыла свою страницу в Instagram, а что с ней случилось, так и не рассказала. В Сети поговаривали, что у телеведущей возникли проблемы со здоровьем из-за наркотиков. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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