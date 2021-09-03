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Бузова поругалась с Собчак из-за интервью с победителями Евровидения-2021

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
3 сентября, 07:55
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Ксения Собчак возмутилась, что интервью у победителей "Евровидения-2021" – группы Maneskin, которая приехала в Россию, взяла Ольга Бузова
/ Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/buzova86

Приезд итальянских рокеров в Россию сопровождается скандалами. Итальянцы провели небольшую встречу с фанатами, закрытый концерт и дали несколько интервью. Большинство фанов в ярости, что им не дали пообщаться с любимой группой. Но скандал разгорелся и из-за интервью. Изначально менеджеры Maneskin договорился об интервью музыкантов с Ксенией Собчак и "Нежным редактором" Татьяной Мингалимовой, но в последний момент все отменилось. В итоге интервью у победителей "Евровидения-2021! взяла Ольга Бузова.

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Собчак заявила, что с Maneskin можно было сделать интересное интервью, затронув темы феминизма, нетрадиционной ориентации, проблемы подростков. Но вместо этого рокеры отвечали на вопросы Ольги Бузовой о борще, шампуне и одинаковых татуировках. Телеведущая ответила на пост своей коллеги.

Ольга Бузова и победители "Евровидения-2021"
Ольга Бузова и победители "Евровидения-2021" / Фото: instagram.com/buzova86

Бузова отметила, что ее вины в сорванном интервью Ксении Собчак и Татьяны Мингалимовой нет. Она осудила поведение телеведущей и блогера, которые написали у себя в Instagram гневные пост.

Мой борщ поперек горла вам встал? Может вы просто не обедали сегодня? И голодные, раз такие злюки? Ксюша, хочешь я поделюсь с тобой снятым материалом, правда там нет вопросов о феминизме, сексизме, ЛГБТ, проблемах подростков, ходящих в юбках, и их отношении к Путину, – написала Бузова.

По словам Бузовой, вышеупомянутые темы она не могла обсуждать с итальянскими рокерами потому что они в стоп-листе. С Maneskin можно было говорить только о новом альбоме и музыке. Все вопросы Бузовой были согласованы с менеджментом группы.

Я расположила ребят. Мы смеялись, говорили о музыке, я им рассказала про борщ, валенки и многое другое. Вы не можете осуждать меня и мое интервью, ведь вы его еще не видели, – ответила телеведущая на нападки.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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