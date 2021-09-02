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Бузова "украла" у Собчак интервью с победителями Евровидения. Ксения в ярости

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
2 сентября, 19:46
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Måneskin приехали в Россию и пообещали побеседовать сразу с несколькими известным интервьюерами. Но в итоге дали интервью Ольге Бузовой. Ксению Собчак это жутко взбесило
Ксения Собчак хотела взять интервью у Maneskin, но ее опередила Ольга Бузова
Ксения Собчак хотела взять интервью у Maneskin, но ее опередила Ольга Бузова / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Måneskin, которые сейчас стали безумно популярными после победы на "Евровидении-2021", отыграли закрытый концерт для фанов и прессы в Москве. Группа прогулялась по столице РФ и вызвала восторг снимками в красных шапках-ушанках. Музыканты также побывали на шоу Ивана Урганта и успели дать интервью Ольге Бузовой, которая на встрече с ними представляла Cosmopolitan.

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И все было бы прекрасно, если бы их менеджеры не пообещали интервью Ксении Собчак и "Нежному редактору" Татьяне Мингалимовой. Об этом Собчак заявила в гневном посте в Instagram. Ксения сообщила, что она с командой долго готовилась к интервью, при этом это "не она предложила Måneskin беседу, а менеджеры группы написали ей".

Ксения надеялась обсудить с ребятами серьезные темы – гендерфлюидность, феменизм, равенство и внутреннюю свободу, в то время как Бузова пообщалась с музыкантами про "татуировки, борщ и шампунь". По словам Ксюши, менеджмент артистов без объяснения "свернули интервью".

Вы – иконы молодежи, воплощение бунтарства и посланники юности, вам реально интересно говорить про...мытье головы? Ваши ценности мне суперблизки, но эти ценности – не про оценку треков Оли Бузовой. И не про шутки Вани Урганта – отличные, задорные, но не про проблемы современных настоящих подростков и молодых людей, ищущих самоидентификации в стране с гомофобными и религиозными законами, – обратилась к Måneskin Собчак.

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Собчак попросила своих подписчиков оставить сообщения под последним постом Måneskin в Instagram о непрофессионализме менеджеров группы.

Одно ваше интервью могло бы быть таким же заявлением, как юбка на вашем солисте, поцелуи на вашей сцене или феминизм басистки. Но вас накормили борщом, – подытожила Ксения.

Еще несколько новостей о Ксении Собчак:

Смотрите выступление Måneskin в финале "Евровидения":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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