Бузова "украла" у Собчак интервью с победителями Евровидения. Ксения в ярости

Måneskin приехали в Россию и пообещали побеседовать сразу с несколькими известным интервьюерами. Но в итоге дали интервью Ольге Бузовой. Ксению Собчак это жутко взбесило

Ксения Собчак хотела взять интервью у Maneskin, но ее опередила Ольга Бузова / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Måneskin, которые сейчас стали безумно популярными после победы на "Евровидении-2021", отыграли закрытый концерт для фанов и прессы в Москве. Группа прогулялась по столице РФ и вызвала восторг снимками в красных шапках-ушанках. Музыканты также побывали на шоу Ивана Урганта и успели дать интервью Ольге Бузовой, которая на встрече с ними представляла Cosmopolitan.

Реклама

И все было бы прекрасно, если бы их менеджеры не пообещали интервью Ксении Собчак и "Нежному редактору" Татьяне Мингалимовой. Об этом Собчак заявила в гневном посте в Instagram. Ксения сообщила, что она с командой долго готовилась к интервью, при этом это "не она предложила Måneskin беседу, а менеджеры группы написали ей".

Ксения надеялась обсудить с ребятами серьезные темы – гендерфлюидность, феменизм, равенство и внутреннюю свободу, в то время как Бузова пообщалась с музыкантами про "татуировки, борщ и шампунь". По словам Ксюши, менеджмент артистов без объяснения "свернули интервью".

Вы – иконы молодежи, воплощение бунтарства и посланники юности, вам реально интересно говорить про...мытье головы? Ваши ценности мне суперблизки, но эти ценности – не про оценку треков Оли Бузовой. И не про шутки Вани Урганта – отличные, задорные, но не про проблемы современных настоящих подростков и молодых людей, ищущих самоидентификации в стране с гомофобными и религиозными законами, – обратилась к Måneskin Собчак.

Реклама

Собчак попросила своих подписчиков оставить сообщения под последним постом Måneskin в Instagram о непрофессионализме менеджеров группы.

Одно ваше интервью могло бы быть таким же заявлением, как юбка на вашем солисте, поцелуи на вашей сцене или феминизм басистки. Но вас накормили борщом, – подытожила Ксения.

Еще несколько новостей о Ксении Собчак:

Смотрите выступление Måneskin в финале "Евровидения":