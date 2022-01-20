Бузовой – 36, а Волочковой – 46! Что связывает двух самых скандальных женщин шоу-бизнеса?

Анастасия Волочкова и Ольга Бузова не только празднуют день рождения в один день, но и имеют много схожих черт. Двух самых скандальных звезд российского шоу-бизнеса можно назвать кармическими сестрами

Волочкова и Бузова празднуют день рождения / Фото: Instagram

Сегодня, 20 января, Ольге Бузовой исполняется 36 лет, а вот Анастасия Волочкова празднует свой 46 день рождения. То ли дата рождения, то ли знак Зодиака так повлияли, но балерина и певица на самом деле имеют больше общего, чем кажется.

Пьяные выходки

Стоит заговорить о скандалах "под шафе", как тут же вспоминаются Оля и Настя. Так уж вышло, что на счету Волочковой не одна пьяная выходка. Бузова от своей звездной коллеги не отстает. Обе звезды попали в эпицентр скандала накануне дня рождения.

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Так, Бузова регулярно появлялась пьяной в "сторис" Клавы Коки на отдыхе в Куршевеле. Поклонники были в шоке от поведения певицы и написали ей множество гневных сообщений из-за регулярных проблем с алкоголем.

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А вот за свои высказывания в нетрезвом состоянии Анастасия Волочкова и вовсе попала в отделение полиции. На днях прима-балерина устроила пьяный скандал с бортпроводниками и отказалась надевать маску.

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До этого Анастасию выгнали из отеля в Турции из-за пьянства. Выпившая балерина ругалась с персоналом, выкрикивала нецензурные выражения и вообще вела себя неадекватно.

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К слову, что Бузова, что Волочкова не признают тот факт, что имею проблемы с алкоголем и отрицают свое неадекватное поведение.

Общие враги

За скандально поведение многие знаменитости критикуют Волочкову и Бузову. Как оказалось, у именинниц есть общие враги.

Ксения Собчак

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О том, что Ксения Собчак острый на язык собеседник и тот еще интервьюер, знают все. На журналистский крючок Собчак умудрились попасть обе звезды.

О вражде Собчак и Волочковой известно еще с 00-х, когда балерина увела у журналистки возлюбленного-нефтяника. Спустя много лет Ксения решила зарыть топор войны и пригласила Анастасию на интервью.

Интервью вышло с большим скандалом – в разговоре Волочкова наговорила лишнего и в итоге обвинила ведущую в том, что та снимала ее скрытой камерой. Балерина даже заявилась в студию Андрея Малахова, чтобы пожаловаться на злобную Собчак, но та заявила – все было честно.

После визита Ольги Бузовой в гости к Ксении Бузова еще долго оправдывалась за свои неоднозначные ответы и внезапные слезы из-за простых вопросов.

Лера Кудрявцева

Еще одна блондинка, с которой не сложилась дружба Волочковой и Бузовой – Лера Кудрявцева. У Анастасии все дело снова в интервью, где ее снова спросили не о том.

Прима была гостьей программы "Секрет на миллион", где Кудрявцева была ведущей. В одном из вопросов Лера поинтересовалась личной жизнью балерины и спросила, почему же Анастасия одна. Это возмутило Волочкову и та ответила, что такие слова ведущей не более, чем зависть.

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Неприязнь Бузовой к Кудрявцевой началась после того, как ведущая имела неосторожность высказать о гала-вечере премии "МУЗ-ТВ". Кудрявцева сказала, что вечер был прекрасным, но мешало "одно недоразумение", намекнув на певицу. С тех пор между двумя блондинками как кошка пробежала.

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Не сложилось в любви

Не сложили звезды у обоих селебритис и в любви. За плечами балерины несколько громких романов с состоятельными мужчинами. Главным мужчиной своей жизни Волочкова называет Сулеймана Керимова, с которым она встречалась на протяжении нескольких лет.

Пара была настолько счастлива вместе, что уже запланировала ребенка, но когда Волочкова забеременела им пришлось расстаться. До сих пор точную причину никто не знает, ведь балерина всегда озвучивает разные версии. После Керимова у Волочоковой было много романов, но построить счастливый брак с кем-то из избранников ей до сих пор не удалось.

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Похожая история случилось и у Бузовой. Певица была абсолютно счастлива в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. За 4 года совместной жизни пара также не раз говорила о ребенке, но не сложилось. Накал между бывшими супругами существует до сих пор, ведь недавно Ольга остро высказалась в адрес бывшего.

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Критикуют в карьере

Обе блондинки всю свою карьеру стараются доказать всем, что достойны звездных софитов. Волочкова не раз подвергалась критике за то, что она слишком "большая" для балета, а Бузову обвиняют в отсутствии голоса. Для девушек тема карьеры стала общей болью, ведь как бы они не старались, хейтеры все равно говорят свое.

Сейчас Волочкова давно не танцует на сцене театра и вообще испортила все отношения с руководством Большого. Обида на то, что ее считают не талантливой балериной достигла того, что сейчас она посвящает матерные стихи культурному учреждению.

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Ольга Бузова хоть и имеет большую аудиторию и фан-комьюнити не смогла добиться звания "лучшей певицы". Многие считают, что ее вокальная карьера не боле, чем хайп и желание повеселить публику своей бездарностью.

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Что ждет Волочкову и Бузову?

Как принято в день рождения, нужно что-то пожелать. Так вот и мы решили не остаться в стороне. Решили спросить у астрологов, что ждет див впереди, ведь знак Зодиака у них один – Козерог.

В 2022 году Волочкову и Бузову явно ждут перемены в творческом плане, и для наших именинниц это будет очень кстати. Именно на творчестве стоит сконцентрировать свои силы двум звездам, искать вдохновение и проявлять себя в новых начинаниях .

Так что не удивляйтесь, если Волочкова вдруг запоет, а Бузова – сядет на шпагат :)

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Ранее мы писали о том, что мать Ольги Бузовой ответила на вопрос о пластических операциях дочери, а Волочкова в день рождения показа свои детские фото.