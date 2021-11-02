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Было много ран и обид – Джастин и Хейли Бибер признались, как депрессия повлияла на их брак

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 16:20
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Звездная пара приняла участие в новом выпуске американского подкаста "Добросовестно". Они рассказала, как сложно было найти понимание в отношениях и сохранить брак
Джастин Бибер и Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин / Фото: Getty Images

Поклонники Джастина Бибера знают, что он очень нечасто касается личных тем, а особенно редко говорит о своей семейной жизни. Но в свежем интервью вместе со своей женой-супермоделью Хейли, которая недавно удивила своим праздничным образом, артист приоткрыл занавес и рассказал, как психические проблемы повлияли на их трехлетний брак.

Даже когда мы поженились, все еще было много ран и обид, с которыми мне нужно было справляться, – поделился певец.

Как рассказал артист, его эмоциональное состояние негативно отразилось на общении с невестой:

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Я так много пережил в своей жизни и понял, что мне нужно пройти через серьезное исцеление, чтобы добраться до места, где я мог бы быть в здоровых отношениях, потому что у меня было много травм и шрамов. Поэтому я просто взял на себя обязательство работать над этими вещами и выздоравливать, — признался Джастин.

Хейли и Джастин Бибер в клипе "10,000 Hours"
Хейли и Джастин Бибер в клипе "10,000 Hours" / Фото: YouTube

Очевидно, что он говорил о своем нахождении в психиатрической клинике в 2019 году. Тогда у него диагностировали депрессию, с которой Бибер боролся два года. В то время он был уверен, что Хейли не выдержит этого и уйдет. Но возлюбленная Джастина наоборот его поддержала:

Я очень долго любила этого человека, и тогда было не время отказываться от него. Я не поступила бы так с ним. Представьте, что вы бросаете кого-то в худший период его жизни. Я не такой человек, поэтому собиралась перетерпеть, каким бы ни был результат, – сказала Хейли.

Также они признались, что сейчас часто думают о детях и уверены, что как только их отношения полностью наладятся, то мечты о наследниках станут реальностью.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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