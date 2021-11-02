Было много ран и обид – Джастин и Хейли Бибер признались, как депрессия повлияла на их брак

Поклонники Джастина Бибера знают, что он очень нечасто касается личных тем, а особенно редко говорит о своей семейной жизни. Но в свежем интервью вместе со своей женой-супермоделью Хейли, которая недавно удивила своим праздничным образом, артист приоткрыл занавес и рассказал, как психические проблемы повлияли на их трехлетний брак.
Даже когда мы поженились, все еще было много ран и обид, с которыми мне нужно было справляться, – поделился певец.
Как рассказал артист, его эмоциональное состояние негативно отразилось на общении с невестой:
Я так много пережил в своей жизни и понял, что мне нужно пройти через серьезное исцеление, чтобы добраться до места, где я мог бы быть в здоровых отношениях, потому что у меня было много травм и шрамов. Поэтому я просто взял на себя обязательство работать над этими вещами и выздоравливать, — признался Джастин.
Далее по теме
Очевидно, что он говорил о своем нахождении в психиатрической клинике в 2019 году. Тогда у него диагностировали депрессию, с которой Бибер боролся два года. В то время он был уверен, что Хейли не выдержит этого и уйдет. Но возлюбленная Джастина наоборот его поддержала:
Я очень долго любила этого человека, и тогда было не время отказываться от него. Я не поступила бы так с ним. Представьте, что вы бросаете кого-то в худший период его жизни. Я не такой человек, поэтому собиралась перетерпеть, каким бы ни был результат, – сказала Хейли.
Также они признались, что сейчас часто думают о детях и уверены, что как только их отношения полностью наладятся, то мечты о наследниках станут реальностью.
Читайте также:
Узелкова разозлили вопросы об экс-супруге. Он со скандалом покинул интервью: "Меня бесит эта Марина".
Нина Матвиенко рассказала, как ее подводил муж и почему живут раздельно: Попросила, чтобы он меня бросил.