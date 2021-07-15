Бывшая девушка сына Бекхэмов после драки с ним снова засветилась в Каннах

Модель Хана Кросс, с которой сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин Бекхэм, расстался еще в 2019 году, посетила Каннский кинофестиваль. Хана надела шикарное облегающее платье от Rami Kadi.
Интересно, что именно в Каннах два года назад пара якобы сильно поссорилась. Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и его возлюбленная выясняли отношения в одном из отелей в Каннах. Словесные разбирательства между влюбленными мгновенно переросли в драку и молодых людей пришлось разнимать охране фешенебельного отеля Martinez.
Сегодня у каждого из них, похоже, все хорошо – Бруклин вскоре женится на дочери миллиардера, а Хана стала популярней и более узнаваемой после отношений с сыном Бекхэмов. Сейчас девушка развивает модельную карьеру.
В этом году на Каннском кинофестивале Хана похвасталась элегантным платьем, оголяющим плечи. Она не стала делать яркий макияж, зато внимание мог привлечь ее разноцветный маникюр.
Девушка уверенно шла по красной дорожке, позируя перед камерами фотографов.
Ранее мы публиковали фото обворожительной Шэрон Стоун – 63-летняя актриса покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля своим сказочным нарядом.