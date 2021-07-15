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Бывшая девушка сына Бекхэмов после драки с ним снова засветилась в Каннах

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
15 июля, 14:32
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Модель Хана Кросс позировала на красной дорожке кинофестиваля в элегантном платье от Rami Kadi. Девушка появилась перед фотографами в девятый день мероприятия
Бывшая девушка Бруклина Бекхэма Хана Кросс прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля
Бывшая девушка Бруклина Бекхэма Хана Кросс прошлась по красной дорожке Каннского кинофестиваля / Фото: Getty Images

Модель Хана Кросс, с которой сын Дэвида и Виктории Бекхэм, Бруклин Бекхэм, расстался еще в 2019 году, посетила Каннский кинофестиваль. Хана надела шикарное облегающее платье от Rami Kadi.

Интересно, что именно в Каннах два года назад пара якобы сильно поссорилась. Сын бывшего капитана сборной Англии Дэвида Бекхэма и его возлюбленная выясняли отношения в одном из отелей в Каннах. Словесные разбирательства между влюбленными мгновенно переросли в драку и молодых людей пришлось разнимать охране фешенебельного отеля Martinez.

Бруклин Бекхэм и Хана Кросс
Бруклин Бекхэм и Хана Кросс / Фото: Getty Images

Сегодня у каждого из них, похоже, все хорошо – Бруклин вскоре женится на дочери миллиардера, а Хана стала популярней и более узнаваемой после отношений с сыном Бекхэмов. Сейчас девушка развивает модельную карьеру.

Хана Кросс на Каннском кинофестивале
Хана Кросс на Каннском кинофестивале / Фото: Getty Images

В этом году на Каннском кинофестивале Хана похвасталась элегантным платьем, оголяющим плечи. Она не стала делать яркий макияж, зато внимание мог привлечь ее разноцветный маникюр.

В тренде

Хана Кросс сделала яркий радужный маникюр
Хана Кросс сделала яркий радужный маникюр / Фото: Getty Images

Девушка уверенно шла по красной дорожке, позируя перед камерами фотографов.

Хана Кросс показала стройную фигуру в платье от Rami Kadi
Хана Кросс показала стройную фигуру в платье от Rami Kadi / Фото: Getty Images

Ранее мы публиковали фото обворожительной Шэрон Стоун – 63-летняя актриса покорила красную дорожку Каннского кинофестиваля своим сказочным нарядом.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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