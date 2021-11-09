Бывшая домработница Януковича пыталась обокрасть новую хозяйку-миллионершу в Москве

Милана Королева, российская модель, блогер и супруга предпринимателя Михаила Кучмента, в очередном обзоре своего гардероба заявила, что ее хотели ограбить

Бывшая домработница Виктора Януковича пыталась обокрасть российскую миллионершу / Фото: instagram.com/milanakoroleva

Недавно девушку Киевстонера, как оказывается, ограбили, когда она находилась дома. Воры попали на запись видеокамер, их разыскивает полиция.

В случае Миланы злоумышленницей оказалась не незнакомка, а женщина по имени Ирина, которая долгое время работала в доме Миланы и ее супруга. Домработница прикрепила камеру к юбке, которая висела в шкафу возле сейфа. Таким образом Ирина хотела записать на видео момент набора кода для сейфа, чтобы потом самостоятельно открыть тайник и взять деньги.

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Она шесть лет проработала у Януковича, у нее есть все рекомендательные письма. Хотя я понимаю, что все можно подделать, – поделилась Королева в своем видеоблоге.

Оказалось, что у женщины был сообщник, с которым она была в сговоре. Королева уточнила, что есть видео и переписка с чистосердечным признанием Ирины. Милана также добавила фото женщины в видео.

Скриншот: YouTube

Домработница еще должна мне денег, потому как очень просила на ее ужасную и сложную жизнь. Зарплата у нее была неплохая. Отношение к ней было хорошее. Когда мы уезжали отдыхать, она тоже отдыхала. Жила в нашем соседнем доме. При этом она пыталась сделать из себя хорошего человека, уверяла, что ей нужна была определенная сумма денег из сейфа – она взяла бы только ее, – объяснила Милана.

Милана и ее супруг, миллионер Михаил Кучмент, написали заявление на Ирину в полицию, а также попросили московские клининговые агентства добавить ее в черный список.

Смотрите полное видео, в котором Милана рассказывает о случившемся:

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