Бывшая "Мисс Бразилия Транссексуал" оказалась под арестом – модель спаивала и обворовывала мужчин

Микаэлли Мартинес стала обладательницей титула "Мисс Бразилия Транссексуал" в 2019 году. За это время модель успела набрать большую популярность в Бразилии и умело воспользоваться ей в корыстных целях.
Как сообщает издание New York Post, сейчас 25-летнюю трансгендерную девушку обвиняют в мошенничестве. Полиция задержала обладательницу короны на пляже в Рио-де-Жанейро.
Оказалось, что Мартинес знакомилась в соцсетях с разными мужчинами и приглашала их на встречи, во время которых подсыпала им в напитки медикаменты. Пользуясь неконтролируемым состоянием кавалеров, модель забирала у них деньги и ценные вещи.
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В бразильской полиции также говорят о том, что Мартинес действовала с сообщницей, тоже трансгендером. Вместе они заманивали мужчин в отель под предлогом секса втроем. Известно, что экс-мисс промышляла не только в Рио, но и в других городах, поэтому точное количество пострадавших от рук мошенницы пока неизвестно.
Кроме того, появились подозрения насчет участия Мартинес в убийстве, совершенном в 2015 году. Сейчас следствие проводит сбор улик и доказательств причастности бывшей победительницы конкурса красоты.
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