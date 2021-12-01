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Бывшая "Мисс Бразилия Транссексуал" оказалась под арестом – модель спаивала и обворовывала мужчин

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
1 декабря, 19:57
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У 25-летней модели за плечами остались не только громкий титул и участие в престижной конкурсе, но и криминальное прошлое.
Мисс Бразилия Транссексуал задержана за кражи
Мисс Бразилия Транссексуал задержана за кражи / Фото: Miss Brasil Trans

Микаэлли Мартинес стала обладательницей титула "Мисс Бразилия Транссексуал" в 2019 году. За это время модель успела набрать большую популярность в Бразилии и умело воспользоваться ей в корыстных целях.

Как сообщает издание New York Post, сейчас 25-летнюю трансгендерную девушку обвиняют в мошенничестве. Полиция задержала обладательницу короны на пляже в Рио-де-Жанейро.

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Оказалось, что Мартинес знакомилась в соцсетях с разными мужчинами и приглашала их на встречи, во время которых подсыпала им в напитки медикаменты. Пользуясь неконтролируемым состоянием кавалеров, модель забирала у них деньги и ценные вещи.

Фото – Miss Brasil Trans

В бразильской полиции также говорят о том, что Мартинес действовала с сообщницей, тоже трансгендером. Вместе они заманивали мужчин в отель под предлогом секса втроем. Известно, что экс-мисс промышляла не только в Рио, но и в других городах, поэтому точное количество пострадавших от рук мошенницы пока неизвестно.

Кроме того, появились подозрения насчет участия Мартинес в убийстве, совершенном в 2015 году. Сейчас следствие проводит сбор улик и доказательств причастности бывшей победительницы конкурса красоты.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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