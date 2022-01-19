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Бывшая жена Гордона вышла замуж за украинского бизнесмена

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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19 января, 21:11
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41-летняя телеведущая и звездный юрист Екатерина Гордон вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал украинский бизнесмен Виктор Хархалис
Катя Гордон вышла замуж
Катя Гордон вышла замуж / Фото: Instagram

Бывшая супруга скандального российского журналиста Александра Гордона, Екатерина, официально связала себя узами брака с новым возлюбленным.

Церемония бракосочетания состоялась сегодня, 19 января, в одном из московских ЗАГСов. Видео и фото с торжества Катя Гордон поделилась на своей странице в Instagram.

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Фото – instagram.com/katyagordon/

Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю… а через года… Не хочу давать никаких рекомендаций: я не знаю как надо. Надо по сердцу, надо по любви…, – написала под счастливым фото невеста.

Также Гордон добавила, что брачного контракта с бизнесменом Виктором Хархалисом они не заключали.

Фото – instagram.com/katyagordon/

Также пара сообщила, что в день свадьбы они открыли собственное кафе, котрому дали название в честь младшего сына Екатерина Серафима.

Об отношениях Екатерины с украинским бизнесменом Виктором Хархалисом стало известно еще прошлой осенью. Тогда телеведущая выложила на своей странице публикацию вместе со своим возлюбленным и сыном Серафимом.

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Уже тогда звездный адвокат называла Виктора своим супругом. Однако пара никак не афишировала свои отношения до этого момента, а свадьба и вовсе стала сюрпризом для поклонников Гордон.

Ранее мы писали о том, что внучка Софии Ротару намекнула на замужество помолвочным кольцом – эксклюзивный комментарий по поводу свадьбы дочери дал Руслан Евдокименко.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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