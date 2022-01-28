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Бывшего Рианны вновь обвинили в изнасиловании

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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28 января, 10:37
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Американский рэпер, обладателя премии "Грэмми" Крис Браун в очередной раз оказался в центре скандала
На Криса Брауна подали в суд за изнасилование
На Криса Брауна подали в суд за изнасилование / Фото: Instagram

Девушка , имя которой не называется, заявила, что Крис Браун накачал ее наркотиками и изнасиловал на яхте в Майами.

Как стал известно TMZ, происшествие произошло 30 декабря 2020 года. Крис Браун пригласил девушку на яхту возле дома рэпера Diddy, где были вечеринка. Когда она приехала на яхту, певец предложил ей выпить на кухне. Он дал девушке напиток, после которого она почувствовала изменения в сознании и уже не могла себя контролировать.

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/ Фото: Getty Images

Потом он отвел ее в спальню, закрыл дверь, чтобы она не смогла сбежать, и изнасиловал. Как сказано в иске, на следующей день Браун связался с девушкой и потребовал, чтобы она приняла таблетку экстренной контрацепции.

Сейчас девушка подала иск и требует выплатить ей моральную компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

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Крис Браун обвинения пока никак не комментирует. Стоит отметить, рэпер не впервые раз оказывает в поле зрения полиции.

На Криса Брауна подали в суд за изнасилование
На Криса Брауна подали в суд за изнасилование / Фото: Getty Images

В 2009 году Крис Браун избил в автомобиле певицу Рианну, с которой на тот момент встречался. Он нанес несколько и пытался задушить ее, после чего скрылся. Позднее Браун явился в полицию с чистосердечным признанием.

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В мае 2018 года Брауна обвиняли в организации вечеринки с наркотиками, на которой изнасиловали женщину, однако он сумел предоставить алиби.

В 2019 году рэпера обвинили в групповом изнасиловании. Обвинения против певца, его телохранителя и друга выдвинула 24-летняя парижанка, имя которой не называлось. Певец все отрицал и судился с девушкой.

Ранее Жерара Депардье публично обвинили в изнасиловании.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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