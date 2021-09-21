Бывший супруг Полины Гагариной подал на нее в суд

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в прошлом году, но экс-супругам так и не удалось мирно урегулировать некоторые вопросы

Дмитрий Исхаков намерен судиться с Полиной Гагариной из-за детей / Фото: Instagram, instagram.com/isxakov

Фотограф Дмитрий Исхаков намерен судиться с певицей Полиной Гагариной за право видеться с их общей дочерью Мией. Иск был зарегистрирован 16 сентября. Об этом пишет StarHit.

Кроме этого, фотограф хочет, чтобы суд разрешил ему встречи и с сыном Гагариной от первого брака – 13-летнем Андреем. У Исхакова всегда были хорошие отношения с сыном певицы, но в последнее время они испортились. Экс-супруг Полины Гагариной не исключает, что мальчик от него отдалился из-за переходного возраста.

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Полина Гагарина с детьми / Фото: instagram.com/gagara1987

Ранее у экс-супругов уже был конфликт. Дмитрий Исхаков не давал разрешения Полине Гагариной вывозить дочь за границу, но все-таки этот конфликт удалось решить.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина познакомились в 2013 году, а через год поженились. Вместе они воспитывали дочь Мию и Андрея – сына от первого брака артистки. Слухи о расставании певицы и фотографа появились еще в декабре 2019 года, но официально развод был оформлен в ноябре 2020 года.

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Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков / Фото: instagram.com/isxakov

Причиной развода окружение певицы называет разницу в доходах. Полина Гагарина зарабатывала больше, чем Дмитрий Исхаков.

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