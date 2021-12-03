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Cardi B стала первым креативным директором Playboy в истории журнала

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 09:47
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28-летняя рэперша объявила, что стала первым креативным директором в резиденции Playboy, а также одной из основательниц новой разработки бренда Centerfold
Рэперша Cardi B стала первым креативным директором Playboy
Рэперша Cardi B стала первым креативным директором Playboy / Фото: instagram.com/iamcardib

Известная американская исполнительница Cardi В, которая в сентябре этого года стала мамой, похвасталась новым достижением в карьере. Теперь рэперша также является креативным директором Playboy. Это, кстати, произошло впервые в истории журнала.

О воплотившейся в реальность мечте Карди рассказала на своей странице в Instagram.

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Присоединиться к семье Зlayboy – это мечта, и я знаю, что вам понравится то, что мы создаем. Я начинаю эту вечеринку как креативный директор-основатель и член-основатель CENTERFOLD, новой платформы Playboy, – написала звезда в соцсети.

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Но не стоит ожидать, что сама Cardi B появится на обложках журнала. В пресс-релизе артистка сообщила, что ее цель – создать для перспективных креативщиков и создателей безопасное пространство, чтобы они могли "раскрыть свою сексуальность и уникальную индивидуальность".

Они заслуживают того, чтобы чувствовать себя в безопасности в своем творчестве и сексуальности. И они заслуживают того, чтобы владеть своим будущим, – заявила обладательница "Грэмми".

Ожидается, что Карди будет работать над редакционными материалами, продукцией для сексуального здоровья и прочим.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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