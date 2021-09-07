Cardi B во второй раз стала мамой: первые фото из роддома

Год назад Карди обвиняла своего возлюбленного – рэпера Offset – в абьюзе, а теперь родила от него второго ребенка. Пара поделилась снимками с малышом в соцсети

Рэперша Cardi B родила второго ребенка / Фото: instagram.com/iamcardib

В июне этого года 28-летняя Cardi B сообщила, что ждет второго ребенка. Это произошло во время ее выступления на церемонии награждения BET Awards. Рэперша вышла на сцену в черном боди, подчеркнувшем ее круглый живот.

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Минувшей ночью Карди сообщила подписчикам в Instagram, что родила – теперь она мама двоих детей.

Пол ребенка звезда пока не рассекретила, отметив только дату рождения – 4 сентября.

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На снимке запечатлены новоиспеченная мама, которая держит на руках малыша, укрытая одеялом от Louis Vuitton, и отец ребенка.

Offset тоже поделился трогательной фотографией из родильного отделения, на которой его можно увидеть с ребенком на руках, в то время как Cardi B смотрит на них.

"Глава 5", – написал звездный папа.

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Отметим, что у 29-летнего рэпера есть сыновья Коди и Джордан, а также дочь Калеа от его предыдущих отношений.

Cardi B и Offset поженились в 2017 году. В 2020-м исполнительница подала на развод, обвинив супруга в изменах и абьюзе, но спустя два месяца передумала и забрала документы.

У пары есть дочь Калчер, которая родилась в 2018-м.

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