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Cardi B во второй раз стала мамой: первые фото из роддома

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 09:54
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Год назад Карди обвиняла своего возлюбленного – рэпера Offset – в абьюзе, а теперь родила от него второго ребенка. Пара поделилась снимками с малышом в соцсети
Рэперша Cardi B родила второго ребенка
Рэперша Cardi B родила второго ребенка / Фото: instagram.com/iamcardib

В июне этого года 28-летняя Cardi B сообщила, что ждет второго ребенка. Это произошло во время ее выступления на церемонии награждения BET Awards. Рэперша вышла на сцену в черном боди, подчеркнувшем ее круглый живот.

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Минувшей ночью Карди сообщила подписчикам в Instagram, что родила – теперь она мама двоих детей.

Пол ребенка звезда пока не рассекретила, отметив только дату рождения – 4 сентября.

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На снимке запечатлены новоиспеченная мама, которая держит на руках малыша, укрытая одеялом от Louis Vuitton, и отец ребенка.

Offset тоже поделился трогательной фотографией из родильного отделения, на которой его можно увидеть с ребенком на руках, в то время как Cardi B смотрит на них.

"Глава 5", – написал звездный папа.

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Отметим, что у 29-летнего рэпера есть сыновья Коди и Джордан, а также дочь Калеа от его предыдущих отношений.

Cardi B и Offset поженились в 2017 году. В 2020-м исполнительница подала на развод, обвинив супруга в изменах и абьюзе, но спустя два месяца передумала и забрала документы.

У пары есть дочь Калчер, которая родилась в 2018-м.

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Смотрите сюжет о звездах, которые выходили замуж беременными:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

Жан-Поль Бельмондо актер
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