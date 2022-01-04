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Церемония "Грэмми" снова под угрозой срыва из-за коронавируса

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 января, 21:49
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Популярную музыкальную "Грэмми-2022" снова планируют перенести из-за угрозы распространения коронавируса и карантинных ограничений
Грэмми-2022 снова переносят
Грэмми-2022 снова переносят / Фото: Getty Images

Церемонию награждения опять могут отменить из-за распространения штамма "Омикрон". Новость стала неожиданностью, ведь не так давно были объявлены претенденты на престижную награду "Грэмми-2022".

Провести церемонию "Грэмми-2022" планировалось 31 января.О том, что награждение может не состояться сообщило американское издание Billboard.

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Это уже не первый раз, когда организаторы конкурса вынуждены изменить дату проведения торжественной части и награждения победителей.

Напомним, что в прошлом году "Грэмми-2021" также была запланирована на январь, но в связи с карантинными ограничениями из-за коронавируса, дата церемонии перенеслась на 14 марта.

Кроме того, организаторам конкурса пришлось изменить привычное место проведения "Грэмми", чтобы уменьшить количество людей на церемонии.

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Когда и в каком формате состоится самая престижная музыкальная премия США в этом году, пока неизвестно. Как сообщают инсайдеры, организаторы конкурса намереваются провести торжество с размахом. По большому счету из-за того, что Академия звукозаписи планирует получить значительную выручку за продажу билетов на шоу.

Ранее мы сообщали о том, что на "Грэмми" в этом году претендует и украинский режиссер Таня Муиньо, которая сняла клип на песню Montero (Call Me By Your Name).

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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