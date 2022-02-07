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Че из сериала "И просто так..." и доктор Торрес из "Анатомии страсти": все, что вы хотели знать об актрисе Саре Рамирес

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 19:35
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Мы собрали актуальную информацию об актрисе Саре Рамирес, которая сейчас не сходит со страниц таблоидов
Актриса сейчас в центре внимания
Актриса сейчас в центре внимания / Фото: Getty Images, открытые источники

Недавно мы публиковали материал о финале "И просто так...", который во многом критикуют в связи с персонажем Че Диас. Недавно артистка, сыгравшая небинарную персону в продолжении "Секса в большом городе", рассказала, как относится к хейту в адрес ее персонажа.

Напомним, часть зрителей "И просто так..." негодует, приводя аргументы в пользу того, что Миранда не просто не оправдала их ожидания, но и вовсе пошла на поводу "новых реалий" в связи с отношениями с Че Диас. Более того, в Сети даже появился хештег #JusticeforSteve ("Справедливость для Стива"). Но актриса Сара Рамирес вполне довольна судьбой ее персонажа и на критику в Сети не реагирует:

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Сара Рамирес
Сара Рамирес / Фото: Инстаграм Сары Рамирес

Я в курсе всего этого хейта в сети, но моя задача — заботиться о своем психическом здоровье и самовыражении. Это намного важнее для меня, потому что я живой человек,

— сказала Рамирес в интервью The New York Times.

По ее словам, она воплотила образ свободного человека, который хочет быть собой.

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Я рада той репрезентации, которую мы смогли создать. Мы придумали персонажа, который был обычным человеком, несовершенным, сложным, не стремящимся понравиться, не ждущим чьего-либо одобрения. Который просто хочет быть собой.

Кстати, по словам Рамирес, которая называет себя гендерквиром, именно Синтия Никсион, исполнительница роли Миранды, предложила такую любовную линию своему персонажу.

Как бы там ни было, а сериал "И просто так..." – на пике обсуждений.

Че и Миранда из сериала "И просто так..."
Че и Миранда из сериала "И просто так..." / Фото: Getty Images

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И для тех, кому лицо Че Диас показалось до боли знакомым, мы собрали интересную информацию о ее жизни.

Интересные факты из жизни Сары Рамирес

Сара Рамирес — американская актриса и певица мексиканского происхождения.

Она – лауреат премии "Тони" в 2005 году за выступление в мюзикле "Спамалот". После выступления в шоу Рамирес получила широкое признание у критиков и публики.

Сара Рамирес играла во многих фильмах и сериалах. Среди них: "Спин-Сити", "Чикаго", "Человек-паук", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Полиция Нью-Йорка", но по-настоящему известной о стала благодаря сериалу "Анатомия страсти", где она сыграла доктора Келли Торрес.

Сара Рамирес в роли Келли Торрес
Сара Рамирес в роли Келли Торрес / Фото: открытые источники

Также артистка успешно строила и свою музыкальную карьеру. Еще работая в "Анатомии страсти", она выпустила свой дебютный альбом Sara Ramirez, который поднялся до 37 позиции в чарте Billboard 200 и 38 строчки в канадском чарте. Также ее песни играли в самом сериале.

Последние несколько лет она также занимается озвучкой мультипликационных фильмов. Например, ее голосом разговаривают герои мультфильмов "Удивительная Ви", "Елена – принцесса Авалора" и "София Прекрасная".

Что касается личной жизни, с 4 июля 2012 года Сара Рамирес была замужем за бизнес-аналитиком Райаном ДеБолтом. Но затем в ее жизни начались перемены. В 2016 году актриса сделала каминг-аут как бисексуальная (эту же тему Рамирес поднимала и в сериале "Анатомия страсти") и небинарная персона или гендерквир. Также она попросила применять к ней местоимения они/она.

В 2016 году актриса совершила каминг-аут
В 2016 году актриса совершила каминг-аут / Фото: Инстаграм Сары Рамирес

Также Сара была продюсером молодежной комедии Loserville.

6 июля 2021 в Инстаграм артистка сообщила, что больше не состоит в отношениях с мужем. Сейчас Рамирес мало комментирует личную жизнь.

После успеха в "И просто так..." ожидается, что карьера 46-летней актрисы в кино и на ТВ снова пойдет вверх.

Сейчас звезда мало говорит о личной жизни
Сейчас звезда мало говорит о личной жизни / Фото: Инстаграм Сары Рамирес

Также читайте, как сейчас живет актриса Джованна Антонелли из сериала "Клон".

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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