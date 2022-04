Чем закончится для Путина война с Украиной? Стивен Кинг озвучил новое предсказание

"Король ужасов" с первых дней вторжения РФ в Украину поддерживает украинцев и переживает за наше государство. Из-за этого он даже отказался сотрудничать с российскими издательствами.

На днях Стивен Кинг в Twitter решил обратиться к Путину. Писатель объяснил, что для президента-диктатора плачевно закончится война против украинского народа, который дает достойный отпор его войскам.

Keep going, Vlad.

Украина будет empty your coffers and bleed you white.