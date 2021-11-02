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Что Галина Хатчинс сказала перед смертью: жуткие подробности трагедии на киносъемках

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 13:38
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В Сети обнародованы последние слова украинки, в которую выстрелил Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина". Тогда же актер ранил режиссера Джоэла Соузу
Известны последние слова Галины Хатчинс после того, как в нее выстрелил Алек Болдуин
Известны последние слова Галины Хатчинс после того, как в нее выстрелил Алек Болдуин / Фото: instagram.com/halynahutchins

Через несколько секунд после того, как Алек Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс, она отшатнулась и практически упала – ее подхватил главный электрик на съемочной площадке, и из груди Галины хлынула кровь.

Алек Болдуин опустил пистолет и несколько раз произнес:

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Что, черт возьми, только что произошло?

Члены съемочной команды бросились к раненной Галине Хатчинс, а она, прежде чем потерять сознание, сказала:

Это не хорошо. Это совсем не хорошо.

Через несколько часов Галина Хатчинс была объявлена мертвой.

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Один из последних кадров с Галиной Хатчинс на съемках фильма Rust / Фото: nypost.com

О последних словах 42-летней Хатчинс, которая работала оператором-постановщиком в вестерне Алека Болдуина, сообщает Los Angeles Times, ссылаясь на комментарии членов съемочной группы.

Трагедия случилась во время репетиции

Ранее режиссер Джоэл Сауза рассказал, что несчастный случай произошел, когда команда репетировала сцену. Сауза и Галина Хатчинс сидели за камерой и выбирали лучший ракурс для съемок эпизода, когда Алек Болдуин практиковался в использовании оружия.

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Фото с места съемок фильма Rust / Скриншот: ВВС

Боевая пуля вылетела из ствола огнестрельного оружия, которое, как сказали актеру, было "холодным оружием" (это производственный термин, означающий, что оружие не содержит боевых патронов и безопасно для репетиций – ред.), но в результате были ранены двое.

Спустя сутки после трагедии Алек Болдуин сделал первое заявление, в котором сообщил, что сотрудничает с полицией. Актер также связался с супругом и сыном погибшей Галины Хатчинс.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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