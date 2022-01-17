Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🛬 Порошенко возвращается ☢ Авария на "Стироле" ⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины

Регина беременна

Здоровье Куравлева

Откровения Танчинца

Сольный трек Asti

Тайный сын Джоли

Ахеджакова в шоке
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Что известно об актере Иване Рудакове – звезда "Кухни" умер в 43 года

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 января, 09:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный актер Иван Рудаков попал в больницу несколько дней назад в крайне тяжелом состоянии – у него начались проблемы из-за COVID-19
Умер звезда сериалов "Медиум" и "Кухня" Иван Рудаков
Умер звезда сериалов "Медиум" и "Кухня" Иван Рудаков / Фото: instagram.com/ivanrudakov_ruda

Причиной смерти российской звезды стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией – Рудаков переболел прошлым летом.

На днях актер попал в одну из больниц Москвы, потому что у него внезапно начались проблемы с сердцем и легкими. 16 января Иван Рудаков умер, сообщает "КП.ru".

Реклама

Чем известен Иван Рудаков

Российский актер снялся в более 40 фильмах и сериалах, но прорыв в его актерской карьере случился благодаря второстепенной роли в сериале "Кухня". После этого Иван Рудаков появился в сериалах "Медиум" и "Ланцет" и обзавелся армией поклонников.

Скончался актер Иван Рудаков
Скончался актер Иван Рудаков / Фото: instagram.com/ivanrudakov_ruda

Родители Рудакова также причастны к кинопроизводству – Алексей Рудаков и Елена Николаева по профессии режиссеры.

Реклама

Кроме кино, Иван занимался музыкой – у него была рок-группа "RU DA", с которой он активно выступал.

Иван Рудаков и его группа "RU DA"
Иван Рудаков и его группа "RU DA" / Фото: instagram.com/ivanrudakov_ruda

Реклама

Рудаков был женат дважды, у него есть дочь от Лауры Кеосаян. Несмотря на то, что звездная пара рассталась несколько лет назад, Лаура и Иван сохранили хорошие отношения.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
17 января. Мухаммед Али. Ровно 80 лет назад родился Кассиус Клей – американский боксер, один из самых выдающихся мировых спортсменов, известный как Мухаммед Али…
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять