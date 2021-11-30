Cобчак показала архивное выступление Градского и Долиной: "Это же абсолютно мировой уровень"

Ксения Собчак пересматривала старые выступления Александра Градского и решила поделиться с подписчиками видео, которое ее впечатлило

Ксения Собчак показала видео с выступления Ларисы Долиной и Александра Градского / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, Скриншот из YouTube

Звезды продолжают вспоминать Александра Градского, который скончался в это воскресенье. Многие отмечают его вклад в музыку. Ксения Собчак решила не писать трогательных речей или вспоминать знакомство с Градским.

Телеведущая опубликовала кадры концерта "Шлягеры уходящего века" с Ларисой Долиной и Александром Градским, который состоялся в 1997 году.

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Послушайте, какие голоса. Невероятный концерт и фантастически талантливые Долина и Градский (какая потеря для всей страны). И как же горько, что мы сейчас идем совсем в другом направлении, а Долину большинство знает как исполнительницу "Погода в доме"… А ведь она многократный лауреат национальных музыкальных премий, я уже не говорю о ее джазовых выступлениях и вот таких концертах- это же абсолютно мировой уровень, – написала телеведущая.

Напомним, Александр Градский госпитализирован с инсультом и находился в реанимации. Композитор ушел из жизни в возрасте 72 лет Его похороны пройдут 1 декабря на Ваганьковском кладбище.

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