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Cоседов признался, какие песни Киркорова стоило бы запретить

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
9 августа, 08:38
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Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что многим исполнителям необходима ревизия репертуара. Прежде всего – Филиппу Киркорову
Сергей Соседов раскритиковал творчество Филиппа Киркорова
Сергей Соседов раскритиковал творчество Филиппа Киркорова / Фото: Скриншот из YouTube

Сергей Соседов решил высказаться не только о репертуаре Аллы Пугачевой. Досталось от музыкального критика и экс-супругу певицы Филиппу Киркорову. По словам Соседова, репертуару певца необходима ревизия. Соседов отметил, что сейчас на эстраду было бы неплохо вернуть контролирующий орган, который бы определял, стоит ли выпускать некоторые песни.

Я бы занимался ревизией их репертуара, занимался бы улучшением их репертуара, то есть функциями худсовета. Что-то я бы запрещал к пению, – сказал Соседов изданию News.ru.

Сергей Соседов прокомментировал творчество Филиппа Киркорова
Сергей Соседов прокомментировал творчество Филиппа Киркорова / Фото: Скриншот из YouTube

Сергей Соседов убрал бы из репертуара Филиппа Киркорова песни Ibiza (дуэт с Николаем Басковым) и "Цвет настроения синий".

Кроме этого, Соседов выступает против кумиров молодежи – тиктокеров.

А вот всякую шушеру, тиктокеров — гнать поганой метлой, без худсовета, без суда и следствия, – заявил музыкальный критик.

К слову, недавно и Максим Галкин высказался о современных исполнителях. Известный юморист и телеведущий обратил внимание, что в современных песнях много поется о наркотиках и разврате.

Мы открываем TikTok, а там какой-нибудь 11-летний парень или девчонка танцуют под песню OG Buda (популярный хип-хоп исполнитель). Открываешь текст песни, а в ней просто статья на статье. Там поется о таких вещах, как наркотики и разврат в сексе. Кто-то за это ответит? – сказал Галкин.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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