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Crazy Frog возвращается! Когда ждать новый рингтон от культово персонажа

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
17 ноября, 19:38
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"Безумный лягушонок" возглавлял главные хит-парады в середине 2000-х. С 2009 года персонаж исчез из поля зрения и вот в этом году он объявляет о неожиданном возвращении
Crazy Frog объявил о возвращении после 12-летнего перерыва.
Crazy Frog объявил о возвращении после 12-летнего перерыва. / Фото: thecrazyfrogofficial

Пока одни группы распадаются после 10-летнего существования, Crazy Frog – он же "надоевшая штука" – возвращается. Его можно будет увидеть уже 10 декабря 2021 года на YouTube. Накануне лягушонок-певец анонсировал возвращение в Сети, однако не все поняли этого.

Еще в сентябре персонаж в Instagram опубликовал фото, на котором изображен с кухонными принадлежностями и пост был подписан так : "Что-то готовится" . Так что это уже был загадочный анонс возвращения культового лягушонка!

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Crazy Frog вернется 10 декабря.
Crazy Frog вернется 10 декабря. / Фото: thecrazyfrogofficial

Будущий новый трек Crazy Frog будет вдохновленный тенденциями TikTok, а также будут присутствовать классические хиты в стиле mash-up, пишет BBC .

Музыкальный руководитель Вольфганг Босс объяснил, что решение о возрождении персонажа вызвало интерес именно на YouTube.

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Отметим, что официальное видео на популярный сингл Crazy Frog Axel F было загружено на видеохостинг в июне 2009 года. С тех пор оно набрало более 3,1 миллиарда просмотров и является 19 популярнейшим клипом в истории YouTube.

В то же время Босс поделился, что новые релизы, скорее всего, перейдут на новое поколение в TikTok.

Когда мы запустили Crazy Frog – TikTok не существовало. Но сейчас приложение очень важно. По сути это платформа номер один для людей, чтобы делиться новой музыкой, – прокомментировал он.

Смотрите клип Crazy Frog – Axel F:

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Вероятно, у популярного персонажа будут более качественные видеоклипы, чем 20 лет назад. А помогут ему в этом современные фото и видеоинструменты. Какие именно – узнайте здесь.

Кратко о Crazy Frog

Этот персонаж создал шведский дизайнер Эрик Вернквистом в 2002 году. Права на его рингтоны были проданы компании Jamba! в 2005 году для использования в рекламе.

Эта анимация была создана, чтобы сопровождать удивительный звуковой эффект, созданный 17-летним шведом Даниелем Мальмедалем в 1997 году в попытке имитировать звук двигателя мопеда.

Crazy Frog стал широко известен после клипа 2005 года на ремикс Axel F. Этот рингтон занимал первые места в рейтингах Великобритании, Ирландии, Турции, Новой Зеландии, Австралии и многих странах Европы.

Следующие альбомы Crazy Frog – Presents Crazy Hits и второй сингл Popcorn тоже имели успех во всем мире. Персонаж породил целый ряд товаров и игрушек, а также две видеоигры.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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