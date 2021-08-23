Дана Борисова заявила, что 7-летнего сына Стаса Пьехи избили не зря: Он маленький вредитель

Уже больше месяца в Сети активно обсуждается избиение семилетнего сына Стаса Пьехи Пети. Пока большинство представителей шоу-бизнеса и общественность поддерживают семью, телеведущая Дана Борисова решили встать на сторону Ирины Безбородовой – соседки, которая избила сына певца.
Дана считает, что Петя получил по заслугам. Об этом она сказала в программе "Ты не поверишь"
Как его не ударить. Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну, немножко получил. Что в этом такого. Стасу нечего дать своему ребенку. Он в своих переживаниях, кризисах, раздумьях, – заявила Дана.
Телеведущая считает, что у Стаса Пьехи нет времени заниматься сыном, он решает свои проблемы.
Важный момент – у него не в порядке с психикой. Столько употреблений. Он капается в своей наркологической больничке. Я знаю, что у него постоянно срывы происходят, – сказала телеведущая о певце.
К слову, Дана Борисова не в первый раз высказывается о певце. Недавно телеведущая рассказала о наркозависимости Стаса Пьехи.
Напомним, ранее Ирина Безбородова сказала, что сын Стаса Пьехи никогда не отличался примерным поведением. Экс-супруга певца не стала отрицать, что поведение мальчика оставляет желать лучшего, но это не повод поднимать руку на ребенка.
В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:
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