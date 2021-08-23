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Дана Борисова заявила, что 7-летнего сына Стаса Пьехи избили не зря: Он маленький вредитель

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
23 августа, 14:59
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Телеведущая решила прокомментировать ситуацию, в которой сын известного певца получил многочисленные травмы вследствие нападения на него соседки
Дана Борисова высказалась о ситуации с сыном Стаса Пьехи
Дана Борисова высказалась о ситуации с сыном Стаса Пьехи / Фото: instagram.com/danaborisova_official, instagram.com/wolfieha

Уже больше месяца в Сети активно обсуждается избиение семилетнего сына Стаса Пьехи Пети. Пока большинство представителей шоу-бизнеса и общественность поддерживают семью, телеведущая Дана Борисова решили встать на сторону Ирины Безбородовой – соседки, которая избила сына певца.

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Дана считает, что Петя получил по заслугам. Об этом она сказала в программе "Ты не поверишь"

Как его не ударить. Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну, немножко получил. Что в этом такого. Стасу нечего дать своему ребенку. Он в своих переживаниях, кризисах, раздумьях, – заявила Дана.

Дана Борисова
Дана Борисова / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Телеведущая считает, что у Стаса Пьехи нет времени заниматься сыном, он решает свои проблемы.

Важный момент – у него не в порядке с психикой. Столько употреблений. Он капается в своей наркологической больничке. Я знаю, что у него постоянно срывы происходят, – сказала телеведущая о певце.

К слову, Дана Борисова не в первый раз высказывается о певце. Недавно телеведущая рассказала о наркозависимости Стаса Пьехи.

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Напомним, ранее Ирина Безбородова сказала, что сын Стаса Пьехи никогда не отличался примерным поведением. Экс-супруга певца не стала отрицать, что поведение мальчика оставляет желать лучшего, но это не повод поднимать руку на ребенка.

В какие скандалы были втянуты дети звезд – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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