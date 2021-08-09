Дана Борисова заявила о наркозависимости Стаса Пьехи: Срывается раз в четыре месяца

Дана Борисова эмоционально высказалась о певце после комментария Стаса Пьехи о ее проблемах с наркотиками

Дана Борисова заявила, что Стас Пьеха употребляет наркотики / Фото: instagram.com/danaborisova_official, instagram.com/wolfieha

Несколько лет назад Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в достаточно молодом возрасте из-за употребления наркотических средств. Певец в своих интервью уже не раз рассказывал о своей наркозависимости и как ему удалось с ней справиться. Но телеведущая Дана Борисова у себя в Instagram заявила обратное, у певца бывают срывы.

С чего начался конфликт Даны Борисовой и Стаса Пьехи:

В новом своем интервью Стас Пьеха рассказывая о своей наркозависимости упомянул Дану Борисову, которая тоже ранее имела проблемы с наркотиками. Он усомнился в том, что телеведущая полностью выздоровела. Пьеха отметил, семь месяцев, проведенных Даной в специализированном центре на Самуи, не дали должного эффекта.

Такое заявление возмутило Дану Борисову. У себя в Instagram она решила высказаться по этому поводу. Дана не понимает, почему она так интересует Стаса, когда они виделись только один раз в жизни.

Это я слышу от человека, который сам срывается раз в четыре месяца и прокапывается после этого в собственной клинике? Однако уважаю и совершенно безобидно отношусь к Стасу, хотя есть и собственное мнение на этот счет, – заявила Борисова.

Дана заявила, Пьеха не может делать медицинские заключения о наркостатусе других людей, поскольку является певцом, а не врачом, и, к тому же, он не видел ее анализов.

Стас Пьеха не прокомментировал заявление Даны Борисовой.

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