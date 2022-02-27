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Данила Козловский обратился к Путину: "Это точка невозврата, которую мы проходим на танках"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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27 февраля, 16:36
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Даже когда-то аполитичный российский актер обратился к Путину с требованием прекратить войну в Украине...
Актер Данила Козловский обратился к Путину с просьбой остановить войну в Украине.
Актер Данила Козловский обратился к Путину с просьбой остановить войну в Украине. / Фото: Instagram

Вероятно, призывы украинских звезд наконец-то начали действовать и российские знаменитости требуют от своего президента прекратить войну, которая идет уже четвертый день идет в Украине.

В Instagram актер написал: то, что сейчас происходит – это большая катастрофа. Он кается, что раньше не обращал внимания на российскую агрессию, которая сейчас переросла в войну.

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Та точка невозвращения, которую мы проходим, буквально на танках. Сейчас задают легендарный вопрос: "где ты был все эти восемь лет?" Хочется сразу спросить: "а где вы были?" Но вопросом на вопрос отвечать неприлично, поэтому отвечу иначе. Не знаю. Не видел, не понимал или не хотел видеть и понимать. Был безразличен, интересовался исключительно своей жизнью, когда надо было всеми способами призывать к разуму и миру. Наивно думал, что все это закончится и там уже наверху точно договорятся, ведь умные люди сидят. Не допустят войны. Допустили, – написал артист.

Козловский отметил, что ему больно и стыдно за свое молчание и безразличие.

Но разве можно насилием принести мир? Насилие рождает насилие. Разве можно в 21 веке, в это расшатанное и взнервленное ковидом и другими конфликтами время решать подобные проблемы "военными операциями" против братского народа. Почему многие так ошиблись в своих прогнозах? Только потому, что это было невозможно представить. Что Харьков, Киев и другие прекрасные города будут звучать в военной хронике, а наши украинские друзья в телефонных разговорах будут спрашивать: "почему", а мы будем что-то мямлить в ответ.

Козловский объяснил, что сейчас всех без исключения это затрагивает, потому что "проклятие, ненависть, обвинения, которыми затянуло наше пространство, идущие от нас самих, это то, что порождает любая война".

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Актер добавил, что сейчас в Украине гибнут военные и гражданские, ракеты бомбят жилые дома и этому нет оправдания.

Уважаемый господин президент, извините, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те "граждане, которые против", а мы жители своей страны, которую любим больше всего в мире, – обратился Козловский к Путину.

Раньше Верка Сердючка показала оккупантам средний палец и призвала уходить из Украины. А вот Лия Ахеджакова призвала российских военных одуматься.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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