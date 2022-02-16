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Даже глаза изменились! Как выглядела рыжеволосая звезда Великолепного века до пластики (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 12:28
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Бьюти-эксперименты с внешностью Мерьем Узерли анализируют не только преданные фаны, но и профессиональные эксперты. Рассказываем, какие трансформации пережила актриса
Что изменилось во внешности Мерьем Узерли.
Что изменилось во внешности Мерьем Узерли. / Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Уже никого не удивит такое явление как пластика. Многие селебретис прибегают к корректировке своей внешности, чтобы выглядеть эффективно. Даже 26-летняя дочь Анастасии Заворотнюк решила изменить себя , чтобы походить на звездную мамочку!

Поклонники немецко-турецкой актрисы Мерьем Узерли уже давно отмечают, что звезда очень изменилась с приходом славы после роли Хюрем-султан в "Великолепном веке".

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И действительно, волшебная внешность знаменитости со временем претерпела ряд хирургических манипуляций. Впрочем, результат потрясающий – мама двух дочерей просто расцвела!

Мерьем с дочерьми.
Мерьем с дочерьми. / Фото: Instagram

"Сегодня" рассказывает, что изменилось во внешности Мэром Узерли и к каким бьюти-экспериментам она прибегала.

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Глаза

Многие эксперты уверяют, что актриса сделала себе блефаропластику – увеличила разрез глаз, раскрыла их, чтобы придать взгляду открытость.

/ Фото: Instagram

Фаны прекрасно помнят завораживающий взгляд Хюррем. Мы привыкли к тому, что черная тушь, яркие тени и темная подводка делали ее глаза более яркими, эффектными, но узкими. Кстати, у звезды от природы очень необычные глаза – их цвет зависит от освещения, одежды и даже настроения.

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Фигура

Чтобы сыграть свою роль в сериале, Мерьем вынуждена была набрать более 12 килограммов! Затем на вес еще повлияла и первая беременность.

/ Фото: Instagram

Мы помним, какой была Узерли с пухленькими милыми щечками и сочными формами. Однако вскоре актриса взяла себя в руки. Она придерживалась уникальной восточной диеты, какая включает в себя отварной булгур, сырые зеленые овощи, зеленую чечевицу, орехи и отварное мясо. В результате звезда сбросила 10 кг – ее лицо сильно изменилось и актриса стала обладательницей высоких выразительных скул!

Нос и губы

Бьюти-эксперты утверждают, что благодаря ринопластике нос Мерьем стал более изящным, особенно его кончик. Также специалисты считают, что не обошлось без объемного моделирования губ. При этом верхняя губа актрисы сохранила необычную естественную форму.

/ Фото: Instagram

Брови

Раньше фаны замечали, что положение бровей у актрисы в сериале и в жизни совершенно разное. Эксперты же предполагают, что для съемок знаменитости сделали процедуру ботулинотерапии с легким эффектом лифтинга бровей.

/ Фото: Instagram

Очевидно, что такие бьющие-эксперименты пошли только на пользу Мерьем. Теперь она симпатичная рыжеволосая женщина с сексуальной фигурой и прекрасным лицом.

/ Фото: Instagram

Раньше мы писали, что Деми Мур заподозрили в новой пластике. Читайте в материале, что звезда сделала с лицом.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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