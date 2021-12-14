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Даже Нео готовится к Рождеству! Смотрите, как Киану Ривз перевозит елку на роскошном Porsche

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 23:00
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Сейчас все активно готовятся к зимним праздникам, и знаменитый американский актер не исключение. Звезда "Матрицы" уже приобрел себе новогоднюю красавицу и настраивается встречать 2022-й
Киану Ривз готовится к новогодним праздникам.
Киану Ривз готовится к новогодним праздникам. / Фото: Getty Images, Reddit

Пока все поклонники с нетерпением ждут премьеры новой "Матрицы", Киану Ривз решил заняться подготовкой к Новому году. Впрочем, папарацци не смогли пройти мимо и "поймали" актера, когда тот выбирал елку!

На снимке видно, что завернутая елка держится на крыше "на добром слове". Ее Киану прикрепил к своему спорткару длинной веревкой.

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Киану Ривз перевозит елку на спорткаре.
Киану Ривз перевозит елку на спорткаре. / Фото: Reddit

Хоть и машина не предназначена для перевозки таких грузов, но Ривзу это не помешало

Как мы видим, актер появился на кадре в черном спортивном костюме, черных очках и шапке. Look так и хочется назвать – "Матрица" в реальности.

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Киану Ривз готовится к Новому году.
Киану Ривз готовится к Новому году. / Фото: hollywoodpipeline

Пока Киану только приобрел новогоднюю красавицу, Мадонна вместе с детьми и молодым бойфрендом уже успели украсить дом к праздникам и примерить костюмы эльфов.

Остались считанные дни до новогодней сказки, так что мы рассказываем вам, как нарядить и где поставить елку по Фэн Шуем 2022 года.

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Ранее мы рассказывали, куда можно полететь на Новый год в Европе. . Смотрите 5 самых популярных направлений в 2021 году.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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