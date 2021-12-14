Даже Нео готовится к Рождеству! Смотрите, как Киану Ривз перевозит елку на роскошном Porsche

Пока все поклонники с нетерпением ждут премьеры новой "Матрицы", Киану Ривз решил заняться подготовкой к Новому году. Впрочем, папарацци не смогли пройти мимо и "поймали" актера, когда тот выбирал елку!
На снимке видно, что завернутая елка держится на крыше "на добром слове". Ее Киану прикрепил к своему спорткару длинной веревкой.
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Как мы видим, актер появился на кадре в черном спортивном костюме, черных очках и шапке. Look так и хочется назвать – "Матрица" в реальности.
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